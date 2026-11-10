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Въпреки арабските милиони: Финалист от Шампионска лига се завръща в Европа

10 ноември 2026, 18:41 часа 754 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въпреки арабските милиони: Финалист от Шампионска лига се завръща в Европа

Старши треньорът на Ал Хилал Симоне Индзаги планира да напусне клуба от Саудитска Арабия през лятото на 2027 г., съобщи журналистът Николо Шира в профила си в социалните мрежи. 50-годишният италиански специалист е решил да не подновява договора си, който изтича през юни 2027 г. Съгласно настоящото му споразумение, Индзаги печели 26 милиона евро годишно. Той застана начело на Ал Хилал в началото на миналия сезон.

Симоне Индзаги напуска Ал Хилал

Симоне Индзаги пое Ал Хилал през юни 2025 г. В първия си сезон начело на отбора, той спечели Купата на краля на Саудитска Арабия. Откакто е част от клуба от Саудитската професионална лига, Индзаги е бил начело на тима в 69 мача, като печели почти по 2.5 точки на среща. Преди да се премести в Рияд, Индзаги прекара четири години в италианския Интер. С гранда от Милано той спечели титлата в Серия А, две пъти Копа Италия, три пъти Суперкупата на Италия и изведе отбора до два финала на Шампионска лига.

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Симоне Индзаги

Индзаги води Лацио преди Интер

През 2023 г. Интер загуби от Манчестър Сити с 0:1, а две години по-късно беше разгромен от ПСЖ с 0:5. Това беше и последният официален мач на Индзаги като старши треньор на Интер. Преди да поеме "нерадзудите", италианският специалист беше начело на Лацио. С "римските орли" той спечели Копа Италия и веднъж Суперкупата на Италия.

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Симоне Индзаги Саудитска професионална лига Ал Хилал
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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