За десетина дни Украйна спря още 30% от преработката на руския петрол. В САЩ бензинът поевтиня под 4 долара

Подновените в края на октомври и началото на ноември украински въздушни атаки срещу руските петролни рафинерии са спрели или са нарушили сериозно работата в още 9 от общо 35-те най-големи руски рафинерии, съобщава Reuters на база информация от свои източници в руската петролна индустрия - ОЩЕ: 15 руски рафинерии са аут, 12 са с намален обем: Загуби за 23 млрд. долара плюс щети за 20 млрд. долара при приходи от 26 млрд. долара
Източниците оценяват общия дневен капацитет на засегнатите от края на октомври рафинерии на около 300 000 метрични тона или 2,2 милиона барела. Общият капацитет на Русия за първично рафиниране на петрол на теория е около 930 000 тона на ден. В края на октомври руските рафинерии са преработвали около 700 000 тона или 5 милиона барела суров петрол на ден. Източниците оценяват, че действителният спад в преработката на суров петрол може да достигне до 200 000 тона на ден - ОЩЕ: Още: 30-годишна верига бензиностанции в Москва затвори. Нови ограничения за зареждане с горива в Русия
Засегнатите предприятия включват рафинериите в Рязан, Ярославъл, Поволжието. Кампанията се възобнови след пауза от около две седмици, когато украински дронове удариха рафинерията в Новокуйбишевск в Самарска област на 30 октомври, предизвиквайки експлозии и голям пожар в предприятието с годишен капацитет от 8,8 милиона тона. Последва и успешен удар срещу Саратовската рафинерия, както и в КИНЕФ, в Ленинградска област - втората най-голяма в Русия, с годишен капацитет на преработка на петрол от 20 млн. тона.
Ukrainian drones struck Russia’s Ryazan oil refinery, one of the country’s largest, and a major Wildberries logistics hub overnight on Nov. 5, sparking fires at both sites. The attacks damaged power lines, caused outages and injured one person. https://t.co/OXNu2rSZVL— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Ukraine struck one of Russia’s largest oil refineries in Yaroslavl, sparking a fire at the industrial site. https://t.co/b5ka4yy30R— Clash Report (@clashreport) November 3, 2026
Ukrainian drones hit Russia’s Novokuybyshevsk oil refinery in Samara Oblast early on October 30, triggering explosions and a large fire. The facility is one of the major oil refineries in Russia's Volga region, with an annual processing capacity of 8.8 million tonnes of crude oil. The extent of the destruction remains unclear.— Clash Report (@clashreport) October 30, 2026
Russia’s Saratov oil refinery, one of the country’s oldest, was targeted by drones, with explosions, fires and air defense activity reported in the area. https://t.co/SaBvWSl0Vp— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Ukrainian drones struck one of Russia’s largest oil refineries in Kirishi, Leningrad Oblast, overnight, triggering massive explosions and fires. The facility has a processing capacity of more than 20 million tons of oil per year. https://t.co/A4C5itiBje— Clash Report (@clashreport) November 9, 2026
Междувременно, цените на бензина в САЩ паднаха до средно 3,9788 долара за галон - под 4 долара за първи път от 20 юли, съобщава NBC. Причината е ударното поевтиняване на петрола, а краткосрочните очаквания са за още по-голям спад в цената на американския бензин, до около 3,75 долара за галон. Но преди година, преди войната в Иран, средната цена на галон бензин в САЩ беше 3,07 долара.
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