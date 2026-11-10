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Страхотна новина за Байерн Мюнхен! Ключова фигура се завърна на терена

10 ноември 2026, 18:21 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Страхотна новина за Байерн Мюнхен! Ключова фигура се завърна на терена

Наставникът на Байерн Мюнхен Венсан Компани зарадва феновете на тима с появата си на обратно на терена след хоспитализацията си. Белгиецът бе приет в болница след като изненадващо колабира по време на тренировка с резервния отбор. Лекарите установиха, че причината за припадъка му е дразнене на мозъчните обвивки, предизвикано от борба с вирусна инфекция.

Венсан Компани зарадва феновете на Байерн Мюнхен

Компани бил диагностициран с менингит, но въпреки това е продължил да работи. Той бе приет в болница на 23 октомври. Днес треньорът на тима от Бундеслигата се е завърнал на терена. Очаква се той да поеме отново тренировъчния процес след ноемврийската пауза за националните отбори, която е от 9 до 17 ноември. 

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Венсан Компани

Венсан Компани ръководи Байерн Мюнхен от май 2024 г., като преди това е бил начело на Андерлехт и Бърнли. Под неговите наставления германците печелят две титли - Купата и Суперкупата на Германия. От началото на сезона Байерн изигра 7 мача в Бундеслигата, в които записа 5 победи и два пъти завърши наравно. Общо отборът събра 17 точки. С равен брой точки е и Борусия Дортмунд, който е втори по голова разлика. В Шампионска лига баварците са на 14-о място с актив от 5 точки.

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Байерн Мюнхен Венсан Компани
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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