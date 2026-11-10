Зеленски сравни Путин с Хитлер: "Никой не го спря и е още жив, виждали сме докъде води това" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски направи сравнение между завоеванията на Нацистка Германия и пълномащабната инвазия на руския диктатор Владимир Путин. По време на свое посещение в Дания, където се срещна с премиера Мете Фредериксен, държавният глава на Украйна заяви пред аудитория в Копенхагенския университет: „Никой не спря Путин, никой не го елиминира и той все още е жив“. Зеленски призова Европа да извлече поуките от случващото се възможно най-бързо, защото според него руската заплаха не е изчезнала.
„Това е огромен проблем - когато най-голямата по площ държава в света реши да окупира друга държава. Вече сме виждали в историята докъде може да доведе това“, заяви той с препратка към Адолф Хитлер, който започва с териториални претенции и анексии, преди да премине към мащабни инвазии. Европейските сили се опитаха да избегнат голяма война, като направиха отстъпки пред агресора, но това не го спря, искаше да каже Зеленски.
🚨 BREAKING: Did Zelensky hint that Europe could see a repeat of the Hitler scenario? “Nobody stopped Putin, nobody eliminated him, and he is still alive” — Zelensky made a stark statement in Denmark. The Ukrainian president urged Europe to learn the lessons of what is happening as quickly as possible. According to him, the Russian threat has not gone away. “It is a huge problem when the largest country in the world by area decides to occupy another country. We have already seen in history where this can lead,” Zelensky said at the University of Copenhagen. The historical parallel with Nazi Germany is hard to ignore: Hitler began with territorial claims and annexations before moving on to full-scale invasions. European powers tried to avoid a major war by making concessions to the aggressor, but that did not stop him. The Ukrainian president began his visit to Denmark with a discussion on security.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
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Мете Фредериксен: Путин няма да спре в Украйна
По време на съвместната дискусия по въпросите за сигурността Мете Фредериксен каза, че е убедена, че Путин няма да спре в Украйна. „Тази война е свързана с имперските амбиции на Русия. Путин иска да разшири границите на Русия, а единственият начин да го направи, е да отнеме територии от други държави“, каза тя.
Датският лидер не изключва възможността страна от НАТО да се превърне в следващата цел на Кремъл, затова, по думите ѝ, Европа има само един избор – да стане по-силна от Русия.
💥 Denmark's prime minister is convinced Putin won't stop at Ukraine “This war is about Russia's imperial ambitions. Putin wants to make Russia bigger. And the only way to do that is to seize territory from other countries,” says Mette Frederiksen. The Danish leader does not rule out a NATO country becoming the Kremlin's next target. And now Europe has only one option — to become stronger than Russia. What do you think — how close are we to drawing historical parallels with Nazi Germany? After all, Hitler also started with territorial claims and annexations, while European powers made concessions to the Führer in an attempt to avoid a major war. We all know how that ended.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
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Визитата на Зеленски в Дания: нов пакет от Копенхаген за отбраната на Украйна и енергийна помощ
Днес, 10 ноември, Зеленски пристигна на датска земя, където екипът му има планирани срещи с министър-председателя, с датски депутати и с водещи компании в областта на отбраната. Предвидена е и аудиенция при крал Фредерик X, както и отделна среща с министър-председателите на Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финландия.
"Основният приоритет е нашата сигурност и укрепването на отбраната ни. Ще бъдат предприети нови стъпки за укрепване на отбранителните способности на Украйна – солиден пакет от мерки за отбрана от страна на Дания. Благодаря ви за тази подкрепа! Дания подкрепя Украйна още от първите дни на пълномащабната война и остава един от най-надеждните ни партньори, както и лидер в различни формати, които укрепват защитата на човешкия живот. Благодарим на датския народ и правителство за тяхната непоколебима подкрепа и конкретните решения, които ни помагат да останем силни", написа Зеленски в социалните мрежи.
Arrived in Denmark with my team for meetings with Prime Minister Mette Frederiksen, Danish parliamentarians, and leading defense companies. An audience with King Frederik X is also scheduled, along with a separate meeting with the prime ministers of Denmark, Norway, Sweden, Iceland, and Finland. The main priority is our security and strengthening our defense. There will be new steps to enhance Ukraine’s defense capabilities – a strong defense package from Denmark. Thank you for this support! Denmark has stood with Ukraine since the first days of the full-scale war and remains one of our most reliable partners and a leader in various formats that strengthen the protection of human lives. We thank the Danish people and government for their unwavering support and concrete decisions that help us stand strong. 🇺🇦 🇩🇰— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026
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Той вече се срещна с Фредериксен и обяви, че има нов пакет от 645 милиона евро за отбраната на Украйна, предвиждащ предимно финансиране за закупуване на дронове – атакуващи дронове и прехващачи, боеприпаси за изтребителите F-16, както и средства от програмата PURL на НАТО за закупуване на оръжия от САЩ за Киев. "Това е много навременна и съществена подкрепа, точно в момент, когато Русия провежда своята балистична кампания срещу нашата енергийна инфраструктура, водоснабдяването, отоплението и всичко, което съставлява нормалния живот", заяви украинският лидер.
"Обсъдихме също така допълнителна хуманитарна подкрепа. Днес, в навечерието на четвъртата годишнина от освобождението на Херсон от руснаците, Дания взе решение да подкрепи конкретно нашите хора в Херсонска област. Предвиден е енергиен пакет на стойност 20 милиона евро за региона. Много е важно, че Дания се фокусира върху пряката подкрепа за нашите общности. Благодарение на тези усилия много е направено в Николаевска област. Разчитаме, че те ще продължат. Обсъдихме също така резултатите от работата ни в рамките на "Сделката за дронове", развитието на съвместното производство и работата по антибалистичната програма „ФРЕЙЯ“", допълни Зеленски.
A good meeting with Danish Prime Minister Mette Frederiksen @Statsmin. There is a new €645 million defense package for Ukraine. It is primarily funding for the procurement of drones – attack drones and interceptors – ammunition for F-16s, and PURL. A very timely and substantial boost, just as Russia is carrying out its ballistic campaign against our energy infrastructure, water supply, heating, and everything that makes up normal life. We also discussed additional humanitarian support. Today, ahead of the fourth anniversary of Kherson’s liberation from the Russians, Denmark has also made a decision to support our people in the Kherson region specifically. There is a €20 million energy package for the region. It is very important that Denmark focuses on direct support for our communities. A lot has been done in the Mykolaiv region thanks to these efforts. We are counting on them to continue. We also discussed the results of our work under the Drone Deal, the development of joint production, and work on the FREYJA anti-ballistic program. I thank Mette, the Government, Parliament, and all the people of Denmark for their unwavering support, truly strong decisions, and leadership in protecting lives and values.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026
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