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Зеленски сравни Путин с Хитлер: "Никой не го спря и е още жив, виждали сме докъде води това" (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 18:10 часа 1332 прочитания 1 коментар
Снимка: Колаж/Actualno.com
Зеленски сравни Путин с Хитлер: "Никой не го спря и е още жив, виждали сме докъде води това" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски направи сравнение между завоеванията на Нацистка Германия и пълномащабната инвазия на руския диктатор Владимир Путин. По време на свое посещение в Дания, където се срещна с премиера Мете Фредериксен, държавният глава на Украйна заяви пред аудитория в Копенхагенския университет: „Никой не спря Путин, никой не го елиминира и той все още е жив“. Зеленски призова Европа да извлече поуките от случващото се възможно най-бързо, защото според него руската заплаха не е изчезнала.

„Това е огромен проблем - когато най-голямата по площ държава в света реши да окупира друга държава. Вече сме виждали в историята докъде може да доведе това“, заяви той с препратка към Адолф Хитлер, който започва с териториални претенции и анексии, преди да премине към мащабни инвазии. Европейските сили се опитаха да избегнат голяма война, като направиха отстъпки пред агресора, но това не го спря, искаше да каже Зеленски.

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Мете Фредериксен: Путин няма да спре в Украйна

По време на съвместната дискусия по въпросите за сигурността Мете Фредериксен каза, че е убедена, че Путин няма да спре в Украйна. „Тази война е свързана с имперските амбиции на Русия. Путин иска да разшири границите на Русия, а единственият начин да го направи, е да отнеме територии от други държави“, каза тя.

Датският лидер не изключва възможността страна от НАТО да се превърне в следващата цел на Кремъл, затова, по думите ѝ, Европа има само един избор – да стане по-силна от Русия.

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Визитата на Зеленски в Дания: нов пакет от Копенхаген за отбраната на Украйна и енергийна помощ

Днес, 10 ноември, Зеленски пристигна на датска земя, където екипът му има планирани срещи с министър-председателя, с датски депутати и с водещи компании в областта на отбраната. Предвидена е и аудиенция при крал Фредерик X, както и отделна среща с министър-председателите на Дания, Норвегия, Швеция, Исландия и Финландия.

"Основният приоритет е нашата сигурност и укрепването на отбраната ни. Ще бъдат предприети нови стъпки за укрепване на отбранителните способности на Украйна – солиден пакет от мерки за отбрана от страна на Дания. Благодаря ви за тази подкрепа! Дания подкрепя Украйна още от първите дни на пълномащабната война и остава един от най-надеждните ни партньори, както и лидер в различни формати, които укрепват защитата на човешкия живот. Благодарим на датския народ и правителство за тяхната непоколебима подкрепа и конкретните решения, които ни помагат да останем силни", написа Зеленски в социалните мрежи.

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Той вече се срещна с Фредериксен и обяви, че има нов пакет от 645 милиона евро за отбраната на Украйна, предвиждащ предимно финансиране за закупуване на дронове – атакуващи дронове и прехващачи, боеприпаси за изтребителите F-16, както и средства от програмата PURL на НАТО за закупуване на оръжия от САЩ за Киев. "Това е много навременна и съществена подкрепа, точно в момент, когато Русия провежда своята балистична кампания срещу нашата енергийна инфраструктура, водоснабдяването, отоплението и всичко, което съставлява нормалния живот", заяви украинският лидер.

"Обсъдихме също така допълнителна хуманитарна подкрепа. Днес, в навечерието на четвъртата годишнина от освобождението на Херсон от руснаците, Дания взе решение да подкрепи конкретно нашите хора в Херсонска област. Предвиден е енергиен пакет на стойност 20 милиона евро за региона. Много е важно, че Дания се фокусира върху пряката подкрепа за нашите общности. Благодарение на тези усилия много е направено в Николаевска област. Разчитаме, че те ще продължат. Обсъдихме също така резултатите от работата ни в рамките на "Сделката за дронове", развитието на съвместното производство и работата по антибалистичната програма „ФРЕЙЯ“", допълни Зеленски.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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