️Трябва обективно да се погледне на нещата, защото епохата на император Доналд Тръмп завършва. Тези думи са на лидера на Комунистическата партия на Русия Генадий Зюганов, който днес говори на пленарно заседание на Държавната дума.

В същата реч Зюганов разкритикува Великобритания за това, че е доставила ракети Storm Shadow на Украйна и обвини Лондон, че именно той насочва украинските атаки. Като пример Зюганов даде атаката срещу завода "Протон" в град Орел през октомври.

"Трите ракети, които паднаха в моя Орел, бяха британски. Те [британците] ги насочиха, те предоставиха [данни], те натиснаха спусъка", заяви Зюганов.

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