Още 300 млн. евро: ЕС реши да се обвърже по-тясно с украинската армия - боен опит и обучение

Европейският съвет прие решение за удължаване на мандата на Мисията на Европейския съюз за военна помощ в подкрепа на Украйна (EUMAM Украйна) с още две години, до 15 ноември 2028 година, с бюджет от близо 300 милиона евро за този период. Съответното съобщение беше оповестено на официалния сайт на Съвета.

В този контекст Съветът реши също така да установи присъствие в Украйна, за да осигури пряка и ефективна координация с украинските военни власти, украинската армия и международни партньори със сходни интереси, като по този начин гарантира, че обучението на ЕС продължава да се развива в съответствие с нуждите на украинската армия. Мандатът на мисията е обогатен, за да се съсредоточи върху поуките, извлечени от бойното поле, и върху засилването на военното обучение в подкрепа на отбранителната програма на Украйна.

EUMAM Украйна ще продължи да координира тясно действията си с други международни партньори със сходни интереси, като Съединените щати, Обединеното кралство, Канада и Норвегия. Тя ще си сътрудничи и с Коалицията на желаещите, както и с НАТО в рамките на командването на НАТО за сигурност и обучение за Украйна (NSATU).

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EUMAM Ukraine е ключов инструмент за военната подкрепа на ЕС за Украйна, като основната му цел е да допринесе за повишаване на военния капацитет на въоръжените сили на Украйна. Мисията е обучила над 100 000 войници, откакто беше създадена през октомври 2022 г. по искане на Украйна.

На 17 октомври 2022 г. Съветът прие решение за създаване на EUMAM Ukraine с първоначална продължителност от две години. Стратегическата цел на мисията е да допринесе за повишаване на военния капацитет на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за възстановяване и ефективно провеждане на операции.

EUMAM Ukraine предоставя индивидуално, колективно и специализирано обучение на ВВС на територията на държавите членки на ЕС; тя също така координира и синхронизира предоставянето на обучение от държавите членки. Обучението се подкрепя от предоставянето на оборудване на ВСУ за смъртоносни и несмъртоносни цели. EUMAM се финансира от Европейския механизъм за мир.

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