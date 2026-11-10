Стойчо Младенов след подвига на ЦСКА: Феновете ще бъдат доволни от бъдещето на отбора

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов изрази възхищението си от представянето на "армейците" в изминалото дерби срещу Левски, в което "сините" бяха поразени с три гола. Младенов коментира работата на наставника Маркус Гиздол и отличи градацията в представянето на тима, откакто германецът е начело. Той сподели уверението си, че ЦСКА има реален шанс да се бори за титлата.

Стойчо Младенов с категорична прогноза за борбата за титлата и ролята на Маркус Гиздол

„С идването на Гиздол нещата се промениха в положителна насока. Високо ниво, то е видимо. ЦСКА се представя по-добре с всеки мач, има и още работа да се свърши, той съм убеден, че го вижда“, каза Стойчо пред "Дарик" радио.

„ЦСКА се развива изключително положително, вървим към това, което всички си спомняме – отбор, който да няма проблеми във вътрешния шампионат, да печели титла след титла и така както сме играли Шампионска лига, отново да има същите успехи. В лицето на ръководството това е постижимо. Феновете ще бъдат доволни от това, което очаква като бъдеще ЦСКА“, каза Младенов.

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„Много важно е в тези двубои срещу Левски и ЦСКА качеството на треньора. Важно е треньорът да уме да чете футбола. Екипът и анализаторите – работата в сянка. Да знаеш силните и слабите страни на противника. Да имаш възможност да предотвратиш силните страни и да пробиеш слабите, важни неща са. Не само в съвременния футбол, а откакто съществува. Гиздол още не може да разгърне потенциала, сигурен съм, че в това отношение ще се развие. Липсват крила, сигурен съм, че ще се подсили. Ще се увеличи нивото и класата“, анализира той сблъсъка между Хулио Веласкес и Маркус Гиздол.

Стойчо Младенов говори и за завръщането на отбора в обновения им дом - стадион "Българска армия". Той определи съоръжението като сърцето и душата на тима и подчерта значението на подкрепата от 12-ия играч на терена: „Армията“ винаги е било врящото гърне, сърцето и душата на играчи и треньори, на велики поколения. От личен опит го знам. Всеки мач на „Армията“ знам, че 12-тият играч бе на нужното ниво, сегашната акустика създава двойно или тройно по-голямо влияние. Като играч и треньор съм го изпитал на гърба си. Изключителен стадион, на световно ниво. Думи и слова не ми стигат да изкажа възхищение от нашия дом. С всички съвременни технологии и придобивки, които са нужни на един стадион. Всичко това помага на енергията на всеки един състезател“.

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„Еми да, боцка ме така в съзнанието, че чуждите треньори – Веласкес и Гиздол – удариха шамар на това поколение. Водещите клубове, а и другите се ориентират към чужди треньори. Отдавна изказваме негодувание към подкрепата за треньорите и тяхното развитие, не искам да вляза в конкретика, за да избегна някои коментари. Това, че няма български играчи – още по-болно ми е. Имаме много добри кадри. Покрай Тошко Янчев наблюдавам подрастващото поколение, има изключителни таланти. Някои вече отидоха по чужбина”, заяви Стойчо Младенов относно темата за все по-голямото присъствие на чуждестранни специалисти и играчи в българските клубове.

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