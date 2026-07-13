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Арестуваха Борис Надеждин, опитал да се противопостави на Путин за президент - той вече е с етикет "чуждестранен агент"

13 юли 2026, 16:53 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Борис Надеждин
Арестуваха Борис Надеждин, опитал да се противопостави на Путин за президент - той вече е с етикет "чуждестранен агент"

Антивоенно настроеният опозиционен руски политик Борис Надеждин съобщи в понеделник следобед, 13 юли, че е бил арестуван на север от Москва - само няколко дни след като руското Министерство на правосъдието го обяви за „чуждестранен агент“. В кратко съобщение в канала си в Telegram бившият кандидат за президент на Руската федерация написа, че го отвеждат в полицейското управление в град Долгопрудни, разположен на около 20 километра от столицата. Той не посочи дали срещу него са повдигнати някакви обвинения.

Лице, близко до Надеждин, което е пожелало да остане анонимно, казва пред The Moscow Times, че причината за ареста все още не е ясна. Правоохранителните органи също не са коментирали.

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Надеждин иска да се кандидатира за парламентарнте избори, въпреки че бе определен за "чуждестранен агент"

В момента Надеждин се опитва да се кандидатира за изборите за Държавната дума (руския парламент) през септември тази година. Долгопрудни е сред градовете, в които неговият предизборен екип събира подписи, за да му помогне да се класира за участие във вота.

Въпреки че в петък той беше обявен за „чуждестранен агент“ – статут, който по закон забранява на лицата да се кандидатират за каквато и да е изборна длъжност в Русия, Надеждин обеща да продължи кампанията си за събиране на подписи.

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Снимка: Борис Надеждин, Facebook

Пътят на Борис Надеждин в политиката

Политическата кариера на Надеждин набра скорост в началото на 2024 г., когато той се опита да се кандидатира на президентските избори в Русия през същата година с платформа в подкрепа на мира и срещу войната в Украйна. В крайна сметка избирателните власти му забраниха да се кандидатира по "технически причини".

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За изборите за Държавната дума през септември тази година Надеждин заяви, че планира да води кампания с платформа, призоваваща за „връщане към нормалния живот“. По-рано той призна, че властите могат да предприемат стъпки, за да го дисквалифицират отново.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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