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Злато под капака: На "Капитан Андреево" заловиха контрабанда за над 75 000 евро (ВИДЕО)

13 юли 2026, 21:21 часа 504 прочитания 0 коментара
Снимка: Агенция Митници
Злато под капака: На "Капитан Андреево" заловиха контрабанда за над 75 000 евро (ВИДЕО)

Митническите служители на пункт "Капитан Андреево" откриха 717,50 грама златни накити на стойност 75 337,50 евро в тайник на автобус, влизащ в страната от Турция.

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Превозното средство с турска регистрация пристига на пункта на 10.07.2026 г. около 23:00 часа на входящо трасе от Турция. Автобусът пътува по маршрут от Турция през България за Косово. В зоната на митническия контрол шофьорът, стюардът и пътниците са заявили, че не пренасят акцизни стоки, стоки с търговски характер, изделия от благородни метали или парични средства, подлежащи на забрани и ограничения при внос.

Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която се установява, че има манипулация на капака на двигателя. В хода на контролните действия е открит във въздуховода специално изграден тайник. От укритието са извадени 6 полиетиленови пакета с бижутерски изделия от жълт метал. Извършената експертиза от вещо лице установява, че пакетите съдържат 717,50 грама изделия от 14-каратово злато – проба 585. Задържани са 398 златни накити – пръстени, гривни и синджири на стойност 75 337,50 евро. Установено е, че накитите са на стюарда на автобуса— Б.Б., турски гражданин.

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По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Хасково.

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злато Капитан Андреево Агенция Митници
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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