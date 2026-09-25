"Сръбската църква е ползвана за склад за наркотици": Разследване срещу патриарх Порфирий

През последните две седмици разследващ журналист от Босна и Херцеговина публикува разкрития, свързващи сръбския патриарх Порфирий с наркобарон, осъден за трафик на наркотици, пише хърватската медия "Индекс". Според тези твърдения, Порфирий е приютил в Загреб Милутин Данилович, наркобарон, арестуван в Босна и Херцеговина за контрабанда на кокаин и свързан с клана Шкаляр. Разкритията са публикувани от журналиста на портала Istraga.ba , Авдо Авдич.

„В кореспонденциите си в Sky, които са дешифрирани и сега са част от доказателствата, въз основа на които е арестуван, Милутин Данилович се хвали, че се е срещал в Загреб с Порфирий, който е бил митрополит по това време. От други кореспонденции става ясно, че част от клана Шкаляр е разчитала на СПЦ“, обясни журналистът Авдо Авдич за RTL.

Порталът от БиХ публикува и снимки, показващи Данилович с Порфирий в Сараево, както и Данилович сам на разходка в Загреб.

Църковни помещения като складове за наркотици

Авдич обяснява, че това не е краят на информацията, получена от службите на Босна и Херцеговина.

„Милутин Данилович е написал много сериозно съобщение, в което предлага да използват Сръбската православна църква, тоест нейните помещения, като „щек“. Те използват думата „щек“ за място, където съхраняват наркотици или други незаконни вещи, като например оръжия“, каза Авдич.

Журналистите са поискали коментар и потвърждение за автентичността на снимките от Сръбската православна църква в Хърватия, но все още не са получили отговор. Запознати смятат, че подобни контакти представляват заплаха за националната сигурност на Хърватия.

„Странно ми е, че никой в ​​Хърватия, нито в полицията, нито в SOA, не е знаел, че такъв човек посещава тези райони и общува с високопоставени църковни служители. Това със сигурност е пропуск в сигурността“, смята експертът по сигурност Желко Цвртила.

Спорните послания са създадени през 2021 г., по времето, когато Порфирий се е местил от Загреб в Белград.

Порфирий Перич е избран за митрополит на Загреб през 2014 г. и остава на тази длъжност в църквата „Преображение Господне“ в Загреб в продължение на седем години. ОЩЕ: "Порфирий прави Младич светец": Хърватска партия иска забрана за влизане в ЕС на сръбския патриарх