След скандал в министерството и заплахи за протести: Министър Керязов отстъпи пред младежкия сектор

След години работа по конкретни предложения и текстове от страна на младежки организации с експертиза в различни сектори, ръководството на Министерството на младежта и спорта отказа да обсъди промените в Закона за младежта с представители на работните групи, младежките центрове, български младежки делегати към международни институции и младежките организации, съобщават от Националния младежки форум (НМФ).

Причината - в петък в Министерството на младежта и спорта се проведе дискусионна среща на тема представяне и обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта. Идеята за допитване до младежките организации и организациите работещи със и за младите хора относно предстоящи бъдещи промени в Закона за младежта е похвална, но не и когато бива осъществявана с предварително подбран кръг от младежки организации, докато на други им бива отказан достъп, алармират от НМФ.

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Настоящата ситуация демонстрира 3 симптоматични и изключително притеснителни дефицита на институцията, което още веднъж повдига въпроса за адекватността на управлението и административния ѝ капацитет:

Организационен - липсата на уточнение кой и на какво основание е поканен и следователно на каква база една младежка организация не бива допусната.

Административен - изпратеният за обсъждане Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за младежта нито е изпратен с мотиви за неговото приемане и оценка за въздействието, нито е оформен юридически като официален легитимен закон за изменение и допълнение на законодателен акт.

Управленски - нито в поканата, нито в хода на срещата беше ясно комуникирано и изяснено каква е стратегическата и дългосрочна цел на проведената днес дискусионна среща.

Хронология на събитията

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На 18 септември Министерство на младежта и спорта изпраща покани за участие в дискусионна среща обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта - без яснота до кого е достигнала тази покана.

На 23 септември Национален младежки форум, в качеството си на най-голямата платформа на младежките организации в страната, изпрати поканата до организациите от общността. На следващият ден няколко младежки организации, експерти от работни групи, младежки делегати към различни международни институции, желаещи да се включат активно в дискусията сигнализираха, че достъп до срещата им е бил отказан.

Какво стана в деня на дискусията "с младите хора"?

Така се стига до петък, 25 септември, когато от 13:00 се проведе дискусионната среща в Министерството на младежта и спорта, като макар неодобрени, над 10 човека - представители на младежки организации, български младежки делегати към ООН; Диалога на ЕС по въпросите на младежта и Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа, както и експерти в работните групи към Министерството дошли с желание за участие, бяха в крайна сметка допуснати на срещата.

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В хода на дискусията Атанас Радев - председател на Национален младежки форум отправи запитването "Кой и на какво основание е бил канен на тази дискусионна среща?", "Как въобще се обсъжда проект за изменение и допълнение на закон - без мотиви, без оценка на въздействието и без самият документ да бъде изобщо правно издържан и как се случва тази обществена консултация за младежка реформа - с подбран кръг от младежки организации?". След като поставените въпроси останаха без отговор, се наложи форсмажорно министър Керязов да се включи в срещата и да протегне ръка за диалог към младите хора и да ги увери, че вратите на кабинета му са винаги отворени за младите.

През годините НМФ е разработила редица анализи, които показват слабостите в планирането, изпълнението и координацията на младежката политика и рисковете пред младежките центрове.

Какъв е изводът?

Това за пореден път показва, че Министерство на младежта и спорта няма възможност и желание да управлява ресор "Младеж", алармират от НМФ. Ресорното ведомство не успява ефективно да изпълнява целите заложени в Националната стратегия за младежта и да отговаря на нуждите на младите хора и младежките организации, при положение че не ги допуска в консултация за обсъждане на закон, който пряко касае тяхната дейност и бъдеще.

Затова от НМФ настояват да се преосмисли мястото на ресор "Младеж" и да се обърне внимание на спешната нужда от качествени и съобразени с нуждите на сектора промени в Закона за младежта.

"Поради отсъствието на конструктивен диалог с министерството, отговарящо за младите хора в България, както и ясно забележимата липса на административен капацитет, нашата визията за ресор "Младеж" се изразява в създаване на нова държавна структура (държавна агенция), отделена от Министерството на младежта и спорта, която да работи с по-голям административен и финансов капацитет, за да може да постига ефективно целите заложени в Националната стратегия за младежта, и да отговаря на нуждите на младите хора", пишат още от НМФ.