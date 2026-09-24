Кабинетът "Радев":

Докато Си е при Тръмп: WSJ пусна данни за китайска военна подкрепа към Иран

24 септември 2026, 13:21 часа 490 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Докато Си е при Тръмп: WSJ пусна данни за китайска военна подкрепа към Иран

Докато Доналд Тръмп оказа специална чест на китайския си колега Си Дзинпин и го посрещна до самолета във военновъздушната база "Андрюс" край Вашингтон, американското издание The Wall Street Journal публикува материал, който никак не би се харесал на администрацията на републиканеца. Той е озаглавен "Иран разполага с тайно оръжие във войната си с Америка: помощта от Китай". В него се разпространяват данни на иранските митнически служби, които показват около 1300 пратки с китайски компоненти с двойно предназначение, изпратени до иранското военно министерство през тази година - до месец юни.

Сред пратките са електроника, двигатели, GPS оборудване и части за самолети, които могат да се използват в дронове и ракети. Информацията би следвало да е притеснителна за САЩ, които водят война срещу Ислямската република от 28 февруари 2026 г.

Още: Специално внимание: Тръмп лично посрещна Си Цзинпин в САЩ

Иранската Mahan Air е увеличила броя полети от Китай

Пратките от Китай са се ускорили, след като САЩ наложиха блокада върху иранската морска търговия, а иранската авиокомпания Mahan Air, която е обект на санкции, значително е увеличила броя на товарните полети от Китай.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images

Китайски компании са доставяли и химикали, използвани в производството на балистични ракети, докато американски официални лица наложиха санкции на китайски и хонконгски организации, обвинени в подпомагане на Иран при придобиването на оръжия и военни технологии.

Още: САЩ и Китай удължават търговското си примирие

Тръмп омаловажава публично изнасяните данни за помощта на Пекин за Техеран

Въпреки това администрацията на Тръмп до голяма степен е избягвала пряка конфронтация с Пекин. Президентът на САЩ заяви, че има доверие в Си Дзинпин, и постави под съмнение публичната информация доколко Китай подпомага Техеран. Официални представители омаловажаваха китайската помощ в навечерието на срещата на върха между Тръмп и Си.

Китай отрича да подкрепя по неподходящ начин военните усилия на Иран, като твърди, че спазва международните правила, регулира износа на продукти с двойна употреба и се противопоставя на едностранните санкции на САЩ, припомня WSJ.

В същото време Китай е най-големият купувач на ирански петрол в света.

Още: Нови слухове за здравето на Си Дзинпин преди срещата САЩ-Китай (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Иран Китай Си Дзинпин война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес