Докато Си е при Тръмп: WSJ пусна данни за китайска военна подкрепа към Иран

Докато Доналд Тръмп оказа специална чест на китайския си колега Си Дзинпин и го посрещна до самолета във военновъздушната база "Андрюс" край Вашингтон, американското издание The Wall Street Journal публикува материал, който никак не би се харесал на администрацията на републиканеца. Той е озаглавен "Иран разполага с тайно оръжие във войната си с Америка: помощта от Китай". В него се разпространяват данни на иранските митнически служби, които показват около 1300 пратки с китайски компоненти с двойно предназначение, изпратени до иранското военно министерство през тази година - до месец юни.

Сред пратките са електроника, двигатели, GPS оборудване и части за самолети, които могат да се използват в дронове и ракети. Информацията би следвало да е притеснителна за САЩ, които водят война срещу Ислямската република от 28 февруари 2026 г.

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Иранската Mahan Air е увеличила броя полети от Китай

Пратките от Китай са се ускорили, след като САЩ наложиха блокада върху иранската морска търговия, а иранската авиокомпания Mahan Air, която е обект на санкции, значително е увеличила броя на товарните полети от Китай.

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Китайски компании са доставяли и химикали, използвани в производството на балистични ракети, докато американски официални лица наложиха санкции на китайски и хонконгски организации, обвинени в подпомагане на Иран при придобиването на оръжия и военни технологии.

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Тръмп омаловажава публично изнасяните данни за помощта на Пекин за Техеран

Въпреки това администрацията на Тръмп до голяма степен е избягвала пряка конфронтация с Пекин. Президентът на САЩ заяви, че има доверие в Си Дзинпин, и постави под съмнение публичната информация доколко Китай подпомага Техеран. Официални представители омаловажаваха китайската помощ в навечерието на срещата на върха между Тръмп и Си.

Китай отрича да подкрепя по неподходящ начин военните усилия на Иран, като твърди, че спазва международните правила, регулира износа на продукти с двойна употреба и се противопоставя на едностранните санкции на САЩ, припомня WSJ.

В същото време Китай е най-големият купувач на ирански петрол в света.

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