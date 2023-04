Фон дер Лайен: Нужен е нов подход спрямо Китай (ВИДЕО)

"През последните десетилетия Китай се превърна в икономическа сила и ключов глобален играч. Сега тя намалява зависимостта си от света, като в същото време увеличава зависимостта на света от себе си. Трябва да разработим нов подход", смята тя.

Според нея подходът на Европа трябва да бъде насочен към намаляване на риска. " За това имаме нужда от по-конкурентоспособна, устойчива икономика, по-смело, по-добро използване на инструменти за търговска защита, справяне с изтичането на нововъзникващи или чувствителни технологии чрез контрол на инвестициите и сътрудничество с партньори", каза председателят на ЕК. ОЩЕ: Фон дер Лайен: Китай е ключов търговски партньор

In the last decades China has become an economic powerhouse and a key global player.



It is now reducing its dependency on the world while increasing the world’s dependency on itself.



We need to develop a new approach.

