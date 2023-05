Фон дер Лайен: Подкопаваме военната машина на Путин (ВИДЕО)

Bон дер Лайен пристигна в Киев, за да отбележи Деня на Европа, посветен на мира и единството. ОЩЕ: Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев за Деня на Европа

Тя обърна внимание, че ЕК е предложила 11-ти пакет от санкции. Припомняме, че ЕС предложи забрана на достъпа до пристанищата на блока за плавателни съдове, които се опитват да заобиколят санкциите срещу руския петрол. Причината е стремежът на ЕС да възпрепятства транспортирането на руски суров петрол и други продукти под ценовите ограничения, определени от Г-7. Мярката е част от по-широк пакет от санкции срещу Русия след нахлуването на страната в Украйна. Европейската комисия вече е подготвила чернова на 11-ия пакет наказателни мерки срещу Москва и той вече се обсъжда от всички страни членки на ЕС.

"Фокусът сега е върху борбата със заобикалянето, заедно с нашите международни партньори", каза фон дер Лайен. Председателят на ЕК уточни, че целта е да се усъвършенстват съществуващите инструменти на ЕС и да се добавят повече продукти към транзитна забрана.

"Предлагане на нов инструмент за борба със заобикалянето на санкциите", каза още тя. Според нея е необходимо и предложение за забрана на „сенчести“ субекти от Русия и трети страни, които умишлено заобикалят санкциите.

We continue to do everything in our power to erode Putin’s war machine and his revenues.

@EU_Commission proposed an 11th package of sanctions.



The focus is now on cracking down on circumvention, together with our international partners ↓ https://t.co/XjZR4VSeI6