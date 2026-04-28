Икономическият мозък на Русия призна: Никога не сме имали такава ситуация в страната (ВИДЕО)

28 април 2026, 22:23 часа 2712 прочитания 0 коментара
Икономическият мозък на Русия призна: Никога не сме имали такава ситуация в страната (ВИДЕО)

Управителят на Централната банка на Русия Елвира Набиулина обяви безпрецедентен недостиг на работна ръка в страната. „Вече казах, че настоящата ситуация е уникална на пазара на труда. Никога преди в историята на съвременна Русия не сме изпитвали такъв недостиг на работна ръка. Никога не сме имали нещо подобно. И това се отразява на цялата икономическа ситуация и на нашите решения. Затова е изключително важно да се развива ситуацията на пазара на труда.. И тук, разбира се, по-актуалните данни биха ни помогнали много“, заяви управителят на Централната банка Елвира Набиулина на срещата на върха „Алфа“ в Москва.

През последните четири години работната сила в Русия се е свила значително – броят на хората, готови да влязат на пазара на труда, според изчисления на аналитичната компания FinExpertiza, базирани на данни от Росстат и Роструд. Докато през 2021 г., преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, талантливият пул се оценяваше на приблизително 7 милиона души, до края на 2025 г. той е спаднал до 4,4 милиона (от които 1,7 милиона са безработни). Само през последната година цифрата е намаляла с 8,6%, или 415 000 души.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
