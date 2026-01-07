Франция разработва план за реакция, ако САЩ заграбят Гренландия

Франция разработва съвместно с партньорите си план за реакция, ако САЩ предприемат действия за поемане на контрол над Гренландия. Това заяви днес министърът на външните работи Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс.

Темата ще бъде повдигната по-късно през деня на срещата с външните министри на Германия и Полша, допълни Баро.

Плановете на САЩ

Още: Рубио: САЩ възнамеряват да купят Гренландия

Вашингтон съобщи официално, че президентът Доналд Тръмп обсъжда варианти за придобиване на Гренландия, включително посредством военна намеса, подновявайки въпреки възраженията на Европа амбицията си да контролира стратегическия остров, който е датска автономна територия.

Баро е разговарял с американския си колега Марко Рубио, който е отхвърлил идеята за инвазия на САЩ в Гренландия.

"Уолстрийт джърнъл" по-рано съобщи, че на закрита среща с американски законодатели Рубио е заявил, че САЩ имат намерение да купят Гренландия и че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия.

Според изданието целта на американската администрация била да закупи автономния остров, предаде БНР.

Източник: Getty Images

Още: Белият дом: Обсъждаме как да придобием Гренландия, армията "винаги е вариант"

За подобна информация съобщава и друг американски вестник - "Ню Йорк таймс", добавяйки, че президентът Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече обсади публично същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Тревогата в Европа расте

Дания е силно обезпокоена от намеренията на САЩ относно Гренландия. Това бе така още преди Тръмп да нареди операцията си във Венецуела през уикенда, а от тогава тревогите на датчаните само се усилиха и с основание.

Всъщност проблемът и на Дания, и на цяла Европа е един и същ - в света, който активно оформя Тръмп, в който правото е на по-силния, датчаните и европейците като цяло имат малко карти, пише колумнистът на Bloomberg Марк Чемпиън.

Още: Гаранциите за Украйна от Европа и САЩ ще включват "обвързващи ангажименти" при нова руска атака

Европейските страни изградиха цялата си икономическа и отбранителна архитектура около реда, основан на правила и съюзи, който САЩ създадоха за своите партньори след Втората световна война. И сега Европа е твърде зависима от американските оръжия, за да се противопостави на унищожаването на този ред от Тръмп - с активната помощ на Владимир Путин.

Датският премиер Мете Фредериксен се опитва да противодейства на претенциите на Тръмп към острова, като посочва, че САЩ нямат право съгласно международното право да завземат датска територия, че двете страни са близки съюзници, че за Тръмп не е необходимо да притежава острова, за да гарантира американската сигурност, и че подобен ход би бил в противоречие с демократичната воля на жителите на Гренландия. С изказванията си обаче Тръмп ясно показва, че тези аргументи не са му достатъчни.