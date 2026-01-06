Седем европейски държави отхвърлиха претенциите на Тръмп над Гренландия

Седем европейски държави изразиха солидарност с Гренландия, след като американският президент Доналд Тръмп и администрацията му отново заявиха интерес към арктическия остров, който е част от Дания. В съвместна декларация лидерите на Франция, Германия, Италия, Испания, Полша, Великобритания и Дания заявиха, че Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи отношенията им.

Гренландия се стреми да засили връзките си със САЩ и нейните граждани не трябва да се страхуват от предстоящо американско превземане, заяви в понеделник премиерът Йенс-Фредерик Нилсен.

"Не сме в ситуация, в която да мислим, че превземането на страната може да се случи за една нощ", каза Нилсен на пресконференция в гренландската столица Нуук.

"Не можем да сравняваме Гренландия с Венецуела. Ние сме демократична страна", каза още той.