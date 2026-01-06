Любопитно:

Планът на Тръмп за Гренландия: Подклаждане на сепаратизъм, за да я измъкне от Дания

06 януари 2026, 11:59 часа 285 прочитания 0 коментара
Планът на Тръмп за Гренландия: Подклаждане на сепаратизъм, за да я измъкне от Дания

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп работи по проект за споразумение за Гренландия, което може да бъде предложено на ръководството на острова в бъдеще, твърди The Economist. В последните дни републиканецът отново припомни апетитите си към самоуправляващия се остров, намиращ се между Северния ледовит и Атлантическия океан, който е част от Кралство Дания. Той иска САЩ да поемат контрол над територията, която, по думите му, е обградена от руски и китайски кораби и затова представлява ключ за националната сигурност на Америка. Местните власти, Копенхаген и европейските съюзници на Щатите остро разкритикуваха плановете на американската администрация.

Още: Тръмп: Заемаме се с Гренландия след 2 месеца. Гренландия: Стига фантазии

Споразумение за свободна асоциация

Според информацията на британското списание Вашингтон обмисля възможността за сключване на сделка за свободна асоциация с Гренландия. Този формат на сътрудничество предвижда подобряване на стандарта на живот на жителите на най-големия остров на Земята.

САЩ вече имат подобни споразумения с Микронезия, Маршаловите острови и Палау. Всички от изброените държави се намират в Тихоокеанския регион. Съединените щати предоставят финансова помощ на тези свои партньори, които, от своя страна, делегират въпросите по отбраната на САЩ, запазвайки вътрешната си автономия. Тоест - американските въоръжени сили могат да действат свободно на територията на съюзника си, който пък получава опцията за търговия с Америка без мита.

Още: Белият дом: Гренландия доброволно трябва да стане част от САЩ. Откъде накъде Дания има претенции?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

В Гренландия вече функционира американска военна база, която действа по договорка между Вашингтон и Копенхаген. Съществуващите споразумения с Дания не поставят ограничения върху броя на американските войски. Значително увеличение на контингента обаче вероятно ще изисква съгласието на датската страна.

На 4 януари Доналд Тръмп заяви, че контролът над Гренландия е важен за националната сигурност на САЩ остров, а датският премиер Мете Фредериксен отвърна, че ако Вашингтон атакува територия на свой съюзник от НАТО, то с Алианса е свършено: "Ако САЩ нападнат страна от НАТО, всичко ще приключи": Датският премиер с предупреждение за Гренландия.

Подклаждане на сепаратизъм

Според The Economist стратегията на администрацията на Тръмп по отношение на Гренландия има две цели - да изостри различията между Дания и Гренландия и да се опита да сключи директни споразумения с местните власти, заобикаляйки Копенхаген.

В същото време сценарият за директно присъединяване на острова към САЩ се счита за нереалистичен.

ЦРУ и Агенцията за национална сигурност на САЩ са увеличили разузнавателното наблюдение над вътрешното движение за независимост в Гренландия и имат задачата да открият в него активисти, които симпатизират на Щатите. Чрез подклаждането на това движение от страна на Вашингтон се цели задълбочаване на разделението с Дания, която е член на НАТО.

Още: Германия: Имаме въпроси за свалянето на Мадуро. Отбраната на Гренландия може да обсъдим в НАТО

Снимка: iStock

Датското правителство е привиквало за обяснения американски дипломати три пъти през последната година, защото е получило данни за незаконна шпионска дейност в Гренландия.

След като американският президент Доналд Тръмп се върна на власт, той започна да говори за желанието си да анексира Гренландия заради икономическите ѝ ресурси и стратегическото ѝ местоположение.

Наскоро Кейти Милър, съпругата на съветника по вътрешна сигурност на Тръмп Стивън Милър, публикува в социалните мрежи карта, на която Гренландия е оцветена в цветовете на американското знаме. Самият Стивън Милър също заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ като част от американската система за сигурност. В същото време той не изключи военно превземане на острова.

Още: “Границите не могат да бъдат променяни със сила“ : Франция за Гренландия след заплахите на Тръмп

"Стига толкова": Премиерът на Гренландия отговори на Тръмп

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Дания САЩ Гренландия сепаратизъм мита
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес