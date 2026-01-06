Планът на Тръмп за Гренландия: Подклаждане на сепаратизъм, за да я измъкне от Дания

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп работи по проект за споразумение за Гренландия, което може да бъде предложено на ръководството на острова в бъдеще, твърди The Economist. В последните дни републиканецът отново припомни апетитите си към самоуправляващия се остров, намиращ се между Северния ледовит и Атлантическия океан, който е част от Кралство Дания. Той иска САЩ да поемат контрол над територията, която, по думите му, е обградена от руски и китайски кораби и затова представлява ключ за националната сигурност на Америка. Местните власти, Копенхаген и европейските съюзници на Щатите остро разкритикуваха плановете на американската администрация.

Споразумение за свободна асоциация

Според информацията на британското списание Вашингтон обмисля възможността за сключване на сделка за свободна асоциация с Гренландия. Този формат на сътрудничество предвижда подобряване на стандарта на живот на жителите на най-големия остров на Земята.

САЩ вече имат подобни споразумения с Микронезия, Маршаловите острови и Палау. Всички от изброените държави се намират в Тихоокеанския регион. Съединените щати предоставят финансова помощ на тези свои партньори, които, от своя страна, делегират въпросите по отбраната на САЩ, запазвайки вътрешната си автономия. Тоест - американските въоръжени сили могат да действат свободно на територията на съюзника си, който пък получава опцията за търговия с Америка без мита.

Снимка: iStock

В Гренландия вече функционира американска военна база, която действа по договорка между Вашингтон и Копенхаген. Съществуващите споразумения с Дания не поставят ограничения върху броя на американските войски. Значително увеличение на контингента обаче вероятно ще изисква съгласието на датската страна.

На 4 януари Доналд Тръмп заяви, че контролът над Гренландия е важен за националната сигурност на САЩ остров, а датският премиер Мете Фредериксен отвърна, че ако Вашингтон атакува територия на свой съюзник от НАТО, то с Алианса е свършено: "Ако САЩ нападнат страна от НАТО, всичко ще приключи": Датският премиер с предупреждение за Гренландия.

Подклаждане на сепаратизъм

Според The Economist стратегията на администрацията на Тръмп по отношение на Гренландия има две цели - да изостри различията между Дания и Гренландия и да се опита да сключи директни споразумения с местните власти, заобикаляйки Копенхаген.

В същото време сценарият за директно присъединяване на острова към САЩ се счита за нереалистичен.

ЦРУ и Агенцията за национална сигурност на САЩ са увеличили разузнавателното наблюдение над вътрешното движение за независимост в Гренландия и имат задачата да открият в него активисти, които симпатизират на Щатите. Чрез подклаждането на това движение от страна на Вашингтон се цели задълбочаване на разделението с Дания, която е член на НАТО.

Снимка: iStock

Датското правителство е привиквало за обяснения американски дипломати три пъти през последната година, защото е получило данни за незаконна шпионска дейност в Гренландия.

След като американският президент Доналд Тръмп се върна на власт, той започна да говори за желанието си да анексира Гренландия заради икономическите ѝ ресурси и стратегическото ѝ местоположение.

Наскоро Кейти Милър, съпругата на съветника по вътрешна сигурност на Тръмп Стивън Милър, публикува в социалните мрежи карта, на която Гренландия е оцветена в цветовете на американското знаме. Самият Стивън Милър също заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ като част от американската система за сигурност. В същото време той не изключи военно превземане на острова.

