Франция започва разследване на TikTok

Френските прокурори започнаха наказателно разследване срещу TikTok за това, че не е защитил психичното здраве на децата в своите платформи, съобщава Politico. Това е първият път, когато защитата на непълнолетните в социалните мрежи води до наказателни производства, което отбелязва значителна ескалация в усилията на регулаторите за защита на децата в интернет.Разследването идва след парламентарно разследване, ръководено от депутата социалист Артур Делапорт, което представи своите констатации на 11 септември.

Още: След прием на добавки за отслабване: Три жени влязоха в болница

Наказателно разследване

Наказателно разследване беше започнато от отдела за киберпрестъпления на парижката полиция в края на октомври, написа Делапорт в прессъобщение, приветствайки новината.

Още: Предизвикателство в TikTok с дезодоранти уби 12-годишно момче

TikTok се регулира като много голяма онлайн платформа от Европейската комисия съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС. ЕС разследва TikTok за пропуски в защитата на децата потребители.

Говорител на TikTok категорично отхвърли обвиненията и правните основания, повдигнати в прессъобщението на парижкия прокурор, и заяви, че възнамеряват да "енергично защитават репутацията си".

"С повече от 50 предварително зададени настройки, предназначени специално да подкрепят безопасността на тийнейджърите, и 9 от 10 видеоклипове, премахнати за нарушения, преди да бъдат гледани, ние инвестираме сериозно в безопасни и подходящи за възрастта преживявания за тийнейджърите", добавиха те.

Комисията не отговори веднага на искането на Politico за коментар.

Още: Две момичета загинаха в метрото: Опасно TikTok предизвикателство