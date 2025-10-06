Две момичета загинаха в метрото: Опасно TikTok предизвикателство

Поредното опасно TikTok предизвикателство взе своите жертви. Трагична новина ни достига от Ню Йорк - две момичета са били намерени мъртви във влак от метрото на града. Всичко се е случило в събота сутринта, 4 октомври, когато двете са се опитали да изпълнят популярното предизвикателство в TikTok, известно като "сърфиране в метрото", което в крайна сметка им е коствало живота. Предизвикателството в това приложение набира скорост сред младите не само в САЩ, но и по цял свят.

Какво се е случило?

Снимка: iStock

Вестник "The Mirror" съобщава, че полицията на града незабавно се е отзовала на сигнал и е пристигнала на мястото, а именно на спирката "Marcy Avenue" в Бруклин. В 3 часа сутринта полицаите открили две момичета в безсъзнание между два вагона на метрото, но не могли да направят нищо, за да спасят живота им. Идентичността и възрастта на жертвите са неизвестни. Властите вече са започнали разследване, за да изяснят фактите.

Президентът на New York City Transit Деметриус Кричлоу публикува изявление за случилото се: "Сърцераздирателно е, че две млади момичета загинаха, защото по някакъв начин са помислили, че излизането извън мотрисата е приемлива игра." Деметриус ясно посочи, че това предизвикателство не трябва да се прави и предупреди за опасността от него: "Родителите, учителите и приятелите трябва да бъдат категорични: качването на покрива на вагон на метрото не е "сърфиране", а самоубийство. Семейството и транспортните работници, които откриха момичетата, са напълно шокирани от трагедията".

Това не е първият случай, в който някой губи живота си, изпълнявайки опасното предизвикателство в метрото в Ню Йорк. През 2024 г. шестима души загинаха, а през 2023 г. още петима загубиха живота си, припомня "Marca". През годините различни предизвикателства станаха причина за смъртта на много млади хора по света, които се впускат в необмислени действия, само и само да са в "на гребена на вълната".