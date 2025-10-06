Войната в Украйна:

Две момичета загинаха в метрото: Опасно TikTok предизвикателство

06 октомври 2025, 15:36 часа 265 прочитания 0 коментара
Две момичета загинаха в метрото: Опасно TikTok предизвикателство

Поредното опасно TikTok предизвикателство взе своите жертви. Трагична новина ни достига от Ню Йорк - две момичета са били намерени мъртви във влак от метрото на града. Всичко се е случило в събота сутринта, 4 октомври, когато двете са се опитали да изпълнят популярното предизвикателство в TikTok, известно като "сърфиране в метрото", което в крайна сметка им е коствало живота. Предизвикателството в това приложение набира скорост сред младите не само в САЩ, но и по цял свят.

Какво се е случило?

Снимка: iStock

Вестник "The Mirror" съобщава, че полицията на града незабавно се е отзовала на сигнал и е пристигнала на мястото, а именно на спирката "Marcy Avenue" в Бруклин. В 3 часа сутринта полицаите открили две момичета в безсъзнание между два вагона на метрото, но не могли да направят нищо, за да спасят живота им. Идентичността и възрастта на жертвите са неизвестни. Властите вече са започнали разследване, за да изяснят фактите.

Още: Как Гърция изпревари всички: държава и родители заедно забраняват социалните мрежи за деца

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Президентът на New York City Transit Деметриус Кричлоу публикува изявление за случилото се: "Сърцераздирателно е, че две млади момичета загинаха, защото по някакъв начин са помислили, че излизането извън мотрисата е приемлива игра." Деметриус ясно посочи, че това предизвикателство не трябва да се прави и предупреди за опасността от него: "Родителите, учителите и приятелите трябва да бъдат категорични: качването на покрива на вагон на метрото не е "сърфиране", а самоубийство. Семейството и транспортните работници, които откриха момичетата, са напълно шокирани от трагедията".

Още: Ново предизвикателство в TikTok: Младежи потрошиха кола и се снимаха

Това не е първият случай, в който някой губи живота си, изпълнявайки опасното предизвикателство в метрото в Ню Йорк. През 2024 г. шестима души загинаха, а през 2023 г. още петима загубиха живота си, припомня "Marca". През годините различни предизвикателства станаха причина за смъртта на много млади хора по света, които се впускат в необмислени действия, само и само да са в "на гребена на вълната".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
социални мрежи предизвикателство TikTok
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес