"Червеният Орбан": Страхът на Европа, че Испания ще я наводни с мигранти изолира все повече Санчес

Кризата в Сеута разкри нарастващата маргинализация на Испания в Европа. Анализатори смятат, че споровете на испанския премиер Педро Санчес с партньорите от ЕС относно сигурността, миграцията, Китай и отбраната засилват възприятията за все по-изолиран Мадрид, пише Евронюз в свой анализ.

Европейското възмущение от Испания заради кризата в Сеута е утихнало на повърхността, но инцидентът съживи по-широк въпрос в Брюксел - превръща ли се испанският премиер Педро Санчес в това, което датският евродепутат Хенрик Дал нарече "червения Орбан" на Европа – ляв лидер, все по-изолиран от мейнстрийма на ЕС?

Въпреки че достойнството на етикета "червен Орбан" е спорно, кризата в Сеута се превърна в най-ясния знак досега за нарастващата изолация на Испания и Санчес в рамките на европейския политически пейзаж.

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„Подобно на Орбан, той е възприеман като опозиционер“, каза Дал, член на Европейската народна партия, най-голямата консервативна партия в Европа. „Санчес не е на същото мнение като почти всички останали и е възприеман като хазартен и наистина небрежен по въпросите на сигурността.“

Разминаванията с ЕС

За разлика от Виктор Орбан, който използва времето си като министър-председател на Унгария, за да възпрепятства програми на ЕС, като например пакети от санкции, финансова подкрепа за Украйна и други мерки, Санчес не е налагал непрекъснато вето върху европейското законодателство.

Въпреки това, Дал цитира редица политики, разкриващи отклонението на Испания от позицията на 26-те останали европейски държави, включително по-меката позиция на Мадрид по отношение на Китай, отхвърлянето на нови цели за разходи за отбрана на НАТО, либералния подход към миграцията и балансирането на подкрепата за Палестина с критики към Израел.

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„Той е на съвсем различна вълна от почти всички останали по отношение на Китай“, коментира Дал за Санчес, като даде пример за Пекин. „Той е възприеман като човек, който просто не разбира, че Китай използва глобализацията като оръжие.“

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Испания преди това призова Брюксел да „преразгледа“ тарифите върху китайските електрически автомобили, което разкри разделения в подхода на блока към Пекин по отношение на търговията.

Пътуването на испанския крал Фелипе VI до китайската столица през ноември - първото подобно посещение от 18 години насам, също разбуни Брюксел, тъй като блокът продължава да търси начини да поддържа икономически темп със суперсилата.

„НАТО очевидно е друг проблем, защото Испания е единствената страна, която не се е съгласила с целта от 5% за отбрава, а това се възприема като не много конструктивно“, добави Дал.

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Казусът с миграцията

Но най-голямата разлика между Испания и останалата част от Европа е по отношение на миграцията.

Кризата в Сеута, при която около 72 000 души от Мароко преминаха в испанския анклав в края на миналата седмица, изкристализира опасенията, че политиката на Испания я поставя във все по-голямо противоречие с европейските ѝ съседи, въпреки нарастващото влияние на страната в Брюксел под ръководството на Санчес.

Неотдавнашното регулиране на мигрантите от Мадрид задълбочи напрежението с европейските партньори относно миграционната политика, като критиците твърдят, че това е фактор за масовите пристигания в Сеута.

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В събота 22 държавни глави изпратиха съвместно писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коста, в което изразиха „сериозната си загриженост“ относно инцидента и миграционната политика на Санчес.

„Признаваме, че неотдавнашното решение на испанския Върховен съд е било използвано за предизвикване на тази атака и злоупотреба с нашата миграционна и убежищна система“, се казва в писмото.

„Ние сме длъжни ефективно да възпираме и безмилостно да се борим с незаконната миграция, като координираме действията си, укрепваме външните си граници и разглеждаме всички политики, които могат да послужат като притегателни фактори, като например узаконяването на (а) много голям брой незаконни мигранти“, гласи още писмото.

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Изолацията на Санчес

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Дипломат от ЕС обаче заяви пред Euronews, че по-голямата част от гнева произтича от необходимостта да се успокоят собствените електорати на европейските лидерите. Поне половин дузина от подписалите писмото са изправени пред национални избори през 2027 г.

„Фактът, че той е изолиран, е реалност“, каза испанската икономистка Алисия Гарсия-Ереро, която е и съветник на правителството в Мадрид. „Вярвам, че Санчес се чувства изолиран от дълго време.“

Гарсия-Ереро коментира, че скоростта, с която това писмо е написано и подписано от 22-ма лидери, показва, че те са таили определени чувства към Санчес по отношение и на други политики. „Това писмо просто го удари право в лицето“, каза тя.

Гарсия-Ереро смята, че потенциалното разединение и по-нататъшна изолация на Испания биха могли да бъдат демонстрирани на предстоящата среща на върха на Европейския съвет през октомври. Но гневът, насочен към Санчес, всъщност би могъл да го направи по-решителен. „Ако се чувства изолиран, може да смята, че няма какво да губи“, каза тя.

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Очаква се миграцията да доминира на срещата на върха и се очаква европейските лидери да изберат нов курс на действие за справяне с проблема.

Други обаче отхвърлят идеята, че Испания е изолирана в Европа, като твърдят, че страната остава съществена противотежест в континент, който се измества все повече на дясно.