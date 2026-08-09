Италия за граничния контрол от Мадрид: Испания ни отмъщава

Италианският външен министър Антонио Таяни осъди като „непропорционално“ решението на испанския премиер Педро Санчес да възстанови граничния контрол за пътуващи от Италия, описвайки го като „отмъщение“ за суспендирането на Шенгенското споразумение с Испания от страна на Италия, предаде испанското издание El Pais. Таяни посочи, че се надява да обърне тази ситуация, след като отмине „опасността“, породена от потенциално второ масово нахлуване в Сеута от Мароко, планирано за 15 август.

Испанското решение

Освен това, в неделя „Официален държавен вестник“ (BOE) беше публикувана заповедта на Министерството на вътрешните работи за възстановяване на произволния граничен контрол за пътници, пристигащи от Италия, за 30 дни.

Решението на испанското правителство идва, след като Италия реши да възстанови граничния контрол за пътуващи от Испания след масовото навлизане на мигранти в Сеута, твърдейки, че е необходимо да се предотвратят по-нататъшни движения към италианска територия.

В автономния град населението е обезпокоено, че нещо подобно може да се случи отново, според неговия президент Хуан Хесус Вивас, който поиска от правителството превантивни и възпиращи мерки. За да потвърдят това искане, религиозните общности на Сеута призоваха за демонстрация тази неделя.

Испания: Шенгенското пространство е гарантирано

Третият вицепрезидент и министър по екологичния преход и демографските предизвикателства Сара Агесен се надява, че Италия „ще реагира и ще разбере, че Шенгенското пространство не е било нарушено по никакъв начин и е гарантирано“.

Тя направи това изявление пред медиите, след като посети предния команден пункт за пожара Ниебла в Уелва. ОЩЕ: Испания отвръща на удара: Започва гранични проверки на хора, влизащи от Италия