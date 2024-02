Германия даде 10-годишни гаранции за сигурност на Украйна и нов мащабен военен пакет

Президентът Володимир Зеленски подписа документа с германския канцлер Олаф Шолц по време на посещението си в Германия.

По време на съвместния брифинг лидерът на правителството в Берлин съобщи също, че страната му подготвя пакет от помощи на стойност 1,1 млрд. евро за Киев. Той включва 36 гаубици, 120 000 снаряда, две системи за противовъздушна отбрана Skynex и ракети за системите за противовъздушна отбрана IRIS-T.

