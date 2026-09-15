„Затъмнението на века“ ще настъпи през 2027 г.: Кои страни ще потънат в мрак?

Светът се готви за грандиозен астрономически феномен – пълно слънчево затъмнение, което вече е наречено „затъмнението на века“ заради аномалната си продължителност, пише Digital Camera World.

„Затъмнението на века“ през 2027 година

Това ще се случи на 2 август 2027 г., а тъмнината посред бял ден ще продължи рекордните 6 минути и 22 секунди. Следващият път, когато такъв дълъг период на пълна тъмнина ще настъпи през 2114 г.

Лунната сянка ще премине в тясна ивица през Южна Испания и Гибралтар, преди да прекоси Северна Африка и Близкия изток. Тъмнината ще продължи най-дълго в Луксор, Египет - древната фараонска столица на брега на Нил, която вече е определена за основен епицентър на събитието.

Експертите обаче предупреждават, че посещението на Луксор може да не е най-добрата идея. През август температурите в Южен Египет често надвишават 40 градуса по Целзий, а самото слънце ще се рее почти директно над главата по време на затъмнението, под ъгъл от 82 градуса. Това ще създаде огромни проблеми: камерите и телефоните просто ще прегреят, а комбинирането на тъмното слънце с величествените древни храмове в един кадър ще бъде практически невъзможно. Освен това се очаква Луксор да бъде претоварен от туристи, което прави малко вероятно някой да успее да намери свободно място за настаняване или да разположи оборудването си за заснемане безопасно близо до атракциите.

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Други региони, от които може да се наблюдава затъмнението, са:

Южна Испания (Тарифа, Кадис, Малага): тъмнината ще продължи от две до почти пет минути. Слънцето ще бъде значително по-ниско в небето – под ъгъл от около 38 градуса, което ще позволи гледки директно към морски пейзажи и древни градове без екстремна жега.

Мароко (Танжер, Тетуан, синият град Шефшауен): тук можете да наблюдавате до пет минути от пълната фаза на затъмнението на фона на живописни планини и цветна ориенталска архитектура.

Алжир и Тунис: Бреговата линия близо до Оран и Сфакс предлага възможността за наблюдение на затъмнението повече от пет минути, докато любителите на пустинята могат да се отправят към оазиса Тозьор или каньона Сиди Булел, където са заснети кадри от „Междузвездни войни“.

Вместо оживения Луксор, можете да изберете оазиса Сива в Западната пустиня (повече от 5 минути затъмнение) или храмовете в Едфу или Есна, където ще има значително по-малко хора.

Предишното пълно затъмнение се случи на 12 август 2026 г.: лунната сянка премина през Северна и Централна Испания, засягайки Португалия, Гренландия и Исландия. Частична фаза се наблюдаваше и в Украйна – най-добре видима в западната част на страната, където затъмнението беше приблизително 40% скрито, като истинският епицентър беше Шацките езера във Волин, с неясност от почти 65%. Това събитие обаче осигури възможността само за мимолетно наблюдение на затъмнението от 1 минута и 45 секунди.