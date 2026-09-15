Най-важните новини за деня: 15 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 септември 2026 г.

НЕ МОЖЕ ДА ИМА САМО ЕДНА ВЕРСИЯ ЗА ШЕСТОРНОТО УБИЙСТВО: ЕКСПЕРТИ КРИТИКУВАХА СЛУЖБИТЕ ЗА ГРЕШКИТЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО

Психологът на МВР Росен Йорданов първо доста остро се изказа за шесторното убийство на Петрохан-Околчица. В рамките на 8-9 месеца в близките на загиналите се е натрупало доста напрежение. Това е едно голямо и тежко разследване, което може да продължи поне няколко години и насочването му в една или друга посока предизвика гнева на близките им. Това заяви пред bTV психиатърът Веселин Герев. Още: Случаят "Петрохан-Околчица": Главният редактор на OFFNews "разстреля" с документ официалните намеци за полов акт

"ДЕЙНОСТТА НА КАЛУШЕВ Е МЕКО КАЗАНО УКОРИМА": БОЖАНОВ ЗА СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

"Меко казано е укорима дейността на Калушев", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в сутрешния блок на БНТ и заяви, че можем да се възмутим от цялата история. Той обаче намекна, че темата се експлоатира предизборно, като според него този случай не може да се свързва с неговите политически среди. "Единственият, който е дарявал средства, а това е новина от 6-8 месеца, е кметът Терзиев. Той е дал обяснение каква е била мотивацията", заяви още Божанов.

"КАКВО ОБЩО ИМА С ИЗБОРИТЕ?": РАДЕВ НАРЕЧЕ КАЛУШЕВ ХЛАДНОКРЪВНЕН УБИЕЦ И ОТКРОВЕН ПЕДОФИЛ (ВИДЕО)

"Хладнокръвното убийство на деца, тяхното сексуално насилване според вас какво общо има с едни избори? Трябва да стигнем до дъното на тази секта и педофилска организация", коментира премиерът Румен Радев във връзка с оповестената информация по случая "Петрохан-Околчица" и в отговор на въпрос дали вчерашната пресконференция на МВР и прокуратурата няма връзка с президентските избори.

ЦИК ОБЯВИ ОКОНЧАТЕЛНО КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ (СПИСЪК)

Общо 27 инициативни комитета и осем партии са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщи БТА, позовавайки се на съобщение от ЦИК във Фейсбук. Още: Колко гласове са нужни, за да няма балотаж на президентския вот: ЦИК с важна информация

КАК ДА ИНВЕСТИРАМЕ ПАРИТЕ СИ ОТ ВТОРИЯ ПЕНСИОНЕН СТЪЛБ: ГОВОРИ ХРИСТИНА ХРИСТОВА (ВИДЕО)

Как да инвестираме парите си от втория пенсионен стълб? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори Христина Христова, министър на труда и социалната политика в правителството на НДСВ. Припомняме, че след промените в Кодекса за социално осигуряване, от 1 септември до 30 ноември тази година осигурените българи във втория пенсионен стълб имат възможност да решат в кой от подфондовете да инвестират парите си. От 1 януари догодина мултифондовият модел ще заработи. Какво представлява той и има ли риск за средствата ни? Преди всичко няма никакъв начин да загубим парите си от втория стълб, защото те са гарантирани, подчерта Христина Христова. Най-рисковото, което може да се случи, е сумата да остане същата, без да нарасне, обясни тя: Още: "Едва 51 българи получават истинска пенсия от втория си стълб": Искане задължителните частни пенсионни фондове да бъдат премахнати

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ФИШОВЕ С ГЛОБИ НА ПЪТЯ ЩЕ СЕ ВРЪЧВАТ ЕЛЕКТРОННО, НО ЗАСЕГА "ТОЧНО ТЕХНИЧЕСКИЯТ НАЧИН КАК НЕ Е ВАЖЕН"

Дълбока и сериозна реформа без мегаструктури обеща транспортният министър Георги Пеев на фона на въпроси конкретно за електронните фишове, връчването им на прегрешилите на пътя, следенето и контрола на шофьорите. Пеев се закани да няма кампании тип есенни проверки за зимни гуми, прокламирани по медиите. Цялата власт за контрола на пътищата ще е на МВР – но информацията от всички технически системи да идва на едно място, да се създадат рискови профили и данните за тях да се следят от политиците.

НЕ САМО БЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ: БЕЗ ОНЛАЙН ИГРИ И ЧАТБОТОВЕ С ИИ ЗА ДЕЦАТА ДО 15 ГОДИНИ ПЛАНИРА ЕС

Европейският съюз ще наложи забрана за използване на социални мрежи, платформи за видеосподеляне, чатботове с изкуствен интелект и онлайн игри за деца под 15 години, става ясно от най-мащабния досега план за защита на децата от онлайн опасности, показва документ на Европейската комисия, с който "Ройтерс" информира, че се е запознал.

САУДИТСКА АРАБИЯ ОТМЕНЯ ПРАТКИ СУРОВ ПЕТРОЛ ЗА ЕВРОПА, ЦЕНИТЕ СКОЧИХА: ВЛИЯЕ ЛИ ТОВА НА БЪЛГАРИЯ? (ВИДЕО)

Саудитска Арабия е уведомила европейските си клиенти, че някои пратки суров нефт, предвидени за края на септември, ще бъдат отменени, след като атака от миналата седмица прекъсна работата на нефтопровода „Изток-Запад“ в кралството - ключовата тръба, с която се заобикаляше блокирания от Иран Ормузки проток. Новината съобщи на 15 септември Reuters, позовавайки се на свои източници. Дронове, изстреляни от Ирак, повредиха нефтопровода „Изток-Запад“ миналия четвъртък, принуждавайки саудитското правителство да затвори ключовата артерия за петрол.

САБОТАЖ В НИДЕРЛАНДИЯ: СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ ВЪРХУ ЖП ТРАФИКА - ЕТО КАКВО СЕ СЛУЧИ С РЕЛСИТЕ (ВИДЕО)

За умишлено прекъсване на влаковото движение съобщава управителят на инфраструктурата в Нидерландия ProRail. Прекъсването е довело до сериозни последици за железопътния трафик в Централна и Северна Нидерландия. На едно място (Стейнвейк) влак е ударил подвижния състав, но това не е довело до последствия за влака. Няколко железопътни прелеза също не функционират правилно, което може да повлияе на движението по пътищата, казват още от компанията.

ЕВРОПА НЕ Е ГОТОВА ЗА ВОЙНА: ПОЛША ОБЯВИ ОТ КОЕ РУСКО ОРЪЖИЕ СЕ СТРАХУВА НАЙ-МНОГО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Не можем да изключим сценарий, при който руски дронове нанасят удари на полска територия през следващите седмици и месеци. Това каза полският премиер Доналд Туск, цитиран от RMF24. Туск изрази надежда, че "най-лошият сценарий няма да се осъществи", но последните събития "потвърждават информацията, която получаваме от много месеци, че са възможни дори по-лоши сценарии". Сред тях той посочи удари с руски дронове на полска територия – ОЩЕ: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

ПРИМИРИЕ РУСИЯ-УКРАЙНА: КИЕВ Е ГОТОВ, ПУТИН ПОСТАВИ УСЛОВИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА РУСКИЯ ГАЗ В ЕВРОПА (ВИДЕО)

Украйна е готова за примирие с Русия, което да спре взаимните атаки по енергийни обекти, обяви украинският министър на външните работи Андрий Сибиха. Партньорите на Киев са запознати с позицията на страната, а няколко от най-близките съюзници на Украйна вече са направили предложения за това как съвместно да се постигне „енергийно примирие“, стана ясно от негово изявление. Естествено, въпросът не е дали Киев е готов, а дали Москва действително ще спази подобно споразумение на практика.

FT: ТРЪМП ИЗБЪРЗА, ВСЕ ОЩЕ НЯМА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА ЗА СПИРАНЕ НА УДАРИТЕ ПО ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

"Доналд Тръмп избърза, като заяви, че Киев и Москва са се договорили да прекратят взаимните удари по енергийни обекти. По същество той обяви споразумение, което изненада украинските власти, тъй като все още няма убедителни гаранции от страна на Русия". Това написа в социалната мрежа "X" главният кореспондент на Financial Times в Украйна Кристофър Милър, позовавайки се на свои източници. Към публикацията той прикачи линк към статията на изданието.

ШОТЛАНДИЯ, УЕЛС И ИРЛАНДИЯ ПОИСКАХА ОФИЦИАЛНО ПЪТ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ, АНГЛИЯ ОТГОВОРИ

Премиерът на Шотландия Джон Суини (лидер на Шотландската национална партия, ШНП), премиерът на Уелс Рун ап Йорвет (лидер на Plaid Cymru, партия, застъпваща се за независимост на Уелс) и премиерът на Северна Ирландия Мишел О'Нийл (представляваща "Шин Фейн") подписаха меморандум за разбирателство в Кардиф, Уелс. С него те призоваха правителството на Обединеното кралство "да подготви, планира и улесни конституционните промени", предаде The Independent. С други думи, меморандумът за разбирателство е призив да бъдат позволени референдуми за независимост.

СЪС ИЛИ БЕЗ ТИТЛА: НИКОЛА ЦОЛОВ ВЕЧЕ ДОКАЗА, ЧЕ ЗАСЛУЖАВА ШАНС ВЪВ ФОРМУЛА 1

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

"ЗАПОЧНАХ ОТ АБСОЛЮТНАТА НУЛА": АЛЕКСАНДРА ЛАШКОВА ЗА ФИЛМА "ТОПКИ" (ВИДЕО)

От 30 октомври в кината ще видим новата футболна комедия на режисьора Любомир Печев - „Топки“. Филмът проследява историята на Лора, звезда от женския футбол, която заради контузия се разделя с професионалния спорт и е принудена да стане треньор на любителски отбор. В малкото населено място тя трябва да се пребори с редица предразсъдъци, но намира любовта и извежда отбора на по-високо ниво.