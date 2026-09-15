След 94 години: Липсващо парче от 6,7-метрова статуя на Рамзес II беше открито в Египет

Статуята на фараон Рамзес II, която стоеше разглобена разглобена в продължение на близо век, е била физически сглобена отново и поставена на първоначалното си място в Египет, според Daily Galaxy.

Отбелязва се, че долната половина на статуята е открита през 1930 г., а горната половина едва през 2024 г. Този колос, висок приблизително 6,7 метра и тежащ над 40 тона, отново пази северния вход на храма в Хермополис Магна, където е бил издигнат за първи път преди повече от 3200 години.

Сглобяването на статуята на фараон Рамзес II

Изданието припомня, че през 1930 г. немският археолог Гюнтер Рьодер е открил долната част на статуята близо до съвременния град Ел Ашмунейн в Египет. В древността това място е било известно като Хемну, провинциална столица на Старото царство.

В продължение на десетилетия горната половина на статуята липсваше – едно от многото съкровища, за които се смята, че все още са заровени под пустинните пясъци, обграждащи древния град. Изданието подчертава, че реконструираната статуя е първият цялостен колос от Среден Египет и първият, изследван с помощта на съвременни археологически методи.

Изданието отбелязва, че последният фрагмент от статуята всъщност е бил намерен с лицето надолу в земята няколко седмици преди съвместният египетско-американски екип да направи своето съобщение през март 2024 г. Експерти от Министерството на туризма и антиките на Египет описват открития фрагмент като фигура с височина приблизително 3,8 метра.

Археолозите знаеха, че значителна част от древните съкровища на Хермополис Магна остават под земята. Точното местоположение на последния фрагмент от статуята обаче все още беше новина за екипа.

Според съръководителя на експедицията Ивона Трнка-Амрейн, доцент по класически езици в Университета на Колорадо в Боулдър, екипът е знаел, че подобна находка е възможна, но през това време не е търсил активно. Разкопките в непосредствена близост до Нил са представлявали реален риск за запазването на камъка. Трнка-Амрейн отбелязва в прессъобщение, че местоположението на обекта близо до реката създава постоянни проблеми с нивата на подпочвените води.

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По-нататъшни разкопки потвърдиха забележителното запазване на фрагмента. Изследователите откриха и следи от син и жълт пигмент, все още полепнали по повърхността – рядък пример за запазване, който в крайна сметка може да помогне на учените да разберат по-добре оригиналния цвят на статуята и обстоятелствата около нейното създаване.

Наскоро египетски археолози започнаха нова фаза от разкопки в некропола Сакара, разположен на около 40 километра югозападно от Кайро. Те откриха гробница на древен египетски чиновник, създадена преди приблизително 4700-4200 години по време на периода на Старото царство. Установено е, че гробницата съдържа фалшива врата за пътуване между света на мъртвите и живите, пише IFLScience.