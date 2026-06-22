Германия разгръща 5000 войници край Беларус, даже изпреварва графика

Бундесверът продължава да прехвърля войски в Литва за защита на източния фланг на НАТО. До края на 2027 г. там се планира да бъдат постоянно разположени общо почти пет хиляди германски войници, пише BILD. Литовският министър на отбраната Робертас Каунас казва, че подготовката дори изпреварва графика. На мястото на гъстата гора се появяват нови жилищни сгради, училища, детски градини и медицински заведения.

Още: Големият трофей на Путин се превърна в капан: Украйна парализира живота в Крим, руснаците са в паника, пропагандистите чакат най-лошото (ОБЗОР - ВИДЕО)

Графикът се изпреварва

„Всичко върви според плана за формирането на германската бригада. Що се отнася до първата фаза на строителството, ние дори изпреварваме графика с десет месеца. Това означава, че сме постигнали значителен напредък в изграждането на инфраструктурата и можем да започнем втората фаза по-рано", смята Каунас.

"Можем да приемем, че Германия и Литва ще бъдат готови до края на 2027 г. във всеки случай, ако не и по-рано. Бригадата ще бъде напълно оборудвана и готова“, заяви министърът на отбраната на Литва пред Die Welt.

Снимка: Getty Images

За възпиращия ефект на източния фланг на НАТО тази бригада под командването на генерал Кристиан Хубер е „изключително важна“, подчерта Каунас. Той нарича нейното разполагане „важен етап в германско-литовските отношения“.

Още: Германският посланик с индиректен въпрос към Радев: Как очаквате Путин да преговаря, като спирате оръжията за Украйна?

1800 германски войници вече са в Литва

Около 1800 германски войници вече са разположени в Литва. Този месец те провеждат учения в Пабраде, само на 20 километра от беларуската граница. В рамките на тези учения, наречени Freedom Shield, 45-а танкова бригада взаимодейства с 203-ти танков батальон от Аугустдорф и части от 122-ри моторизиран пехотен батальон от Оберфихтах. Очаква се и двата батальона да бъдат прехвърлени в Литва през следващата година.

Подписването на пътната карта между Германия и Литва във Вилнюс на 18 декември 2023 г. положи основите за разполагането на 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители от Бундесвера на литовска земя. Заедно със своя литовски колега Арвидас Анушаускас, федералният министър на отбраната Борис Писториус подписа споразумението, в което се описват по-нататъшните стъпки по пътя към разполагането на бригадата. Беше избран подход, основан на конкретните условия, което означава, че натрупването на сили ще се осъществява постепенно в зависимост от завършването на необходимата инфраструктура.

Още: На крачка от Русия: Франция, Полша и Литва вдигат армията в най-опасното място за НАТО