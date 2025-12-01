Учен от НАСА: Извънземните не се крият, те просто са отегчени от нас

Парадоксът на Ферми, който показва противоречието между високата вероятност за съществуване на извънземни цивилизации и липсата на техни следи, тревожи учените от десетилетия: ако Вселената е толкова необятна и стара, тогава къде са всички те? Защо не сме срещнали нито едно „малко зелено човече“ или поне не сме чули нещо от тях?

Отговорите варират от песимистични (са се самоунищожили) до фантастични (преместили са се в дигиталното измерение). Робин Корбет, учен от Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, има различна теория, която нарича „радикална обикновеност“. Това се посочва в негово изследване, публикувано в портала arXiv.

Теорията за космическата скука

Корбет предполага, че нашата Галактика може да е пълна с живот, но този живот изобщо не е нетърпелив да завладее междузвездните пространства, както е показано в „Междузвездни войни“. Ученият вярва, че напредналите цивилизации в крайна сметка достигат един вид „мотивационен таван“.

Извънземните сонди няма да останат незабелязани: За това ще бъде използвана сянката на Земята

Вместо да строят гигантски сфери на Дайсън около звездите или да изпращат флотилии от кораби до други светове, извънземните може просто да решат, че играта не си заслужава. Логиката е проста: всяко разширение изисква огромни ресурси и енергия. Ако една цивилизация вече е достигнала комфортен стандарт на живот, защо да харчи трилиони за рисковани пътешествия, които не носят нищо фундаментално ново?

Авторът на изследването прави интересен паралел с биологичния процес на привикване, когато тялото спира да реагира на повтарящи се стимули. Представете си цивилизация, която вече е изследвала няколко съседни системи и е открила там само скали, газ или примитивни бактерии. С течение на времето ентусиазмът избледнява. Високоразвитите общества могат да стигнат до заключението, че вселената е горе-долу еднаква навсякъде и новите контакти няма да доведат до революционни знания или технологии.

Прочетете също: Мистериозен, огромен обект се приближава към Марс: Учените се питат извънземен кораб ли е това

Според теорията на Корбет, липсата на сигнал „УАУ!“ не е знак, че те се страхуват от нас или искат да бъдем унищожени. Това е знак, че може би просто не сме им достатъчно интересни, за да хабят ресурси за междузвездни полети заради самите нас.

„Откриването на извънземен живот може да не доведе до огромно повишаване на нашето технологично ниво и може донякъде да ни разочарова“, заключава ученият.

Това означава, че дори и някога да открием съществуването на извънземни, те може да се окажат същества, които предпочитат сами да решават проблемите си, вместо да общуват с далечни и шумни съседи като нас.

Прочетете също: Разполага ли наистина Пентагонът с извънземен кораб: Податки, че са успели да проникнат във вътрешността му