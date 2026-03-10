Учени откриха уникална находка от Втората световна война на дъното на морето

Международен екип от изследователи, използващи автономен подводен апарат (AUV), откри останките на британски биплан Fairey Swordfish на дъното на Средиземно море. Самолетът, участвал в бойни действия в началото на 40-те години на миналия век, е открит на дълбочина 65 метра по време на рутинно картографиране на морското дъно. Изданието IDR пише за това .

Находка от Втората световна война, открита на дъното на морето

Експедицията, водена от професор Крис Кларк от колежа „Харви Мъд“ в сътрудничество с учени от университета в Малта, е заловила метален обект с дължина около 11 метра, който не съответства на естествената геология на морското дъно.

Въпреки десетилетията в солена вода, скелетът на самолета остава разпознаваем. Основният фюзелаж и корпусът на двигателя са непокътнати. Самолетът стои изправен върху песъчлива земя. Въпреки че платненото покритие на крилата е износено, металната рамка е останала до голяма степен непокътната.

Историческа значимост и идентификация на находката

С помощта на 3D реконструкция и архивни записи от Министерството на отбраната е установено, че намереният обект е торпедоносен бомбардировач Fairey Swordfish, принадлежащ на 830-та ескадрила на Кралския флот.

Според документи, на 19 април 1941 г. самолетът от този модел е имал проблеми с двигателя малко след излитането. Състоянието на витлото, записано от робот, подкрепя теорията за принудително кацане на вода. Историците отбелязват, че екипажът след това успешно се е евакуирал, преди машината да изчезне под водата.

Останките на самолета вече са официално признати за част от защитено подводно наследство. Тъй като самолетът остава собственост на Великобритания, по-нататъшното му проучване ще се провежда изключително с помощта на неинвазивни методи.

Д-р Тими Гамбин от Университета на Малта подчерта, че използването на автономни системи позволява изследвания, при които водолазите са ограничени от време и безопасност. Роботизираните устройства могат да останат под вода до 20 часа, записвайки данни с точност до сантиметри. Учените планират да подобрят допълнително автономността на роботите, така че те да могат автоматично да идентифицират изкуствени обекти при условия на ниска видимост.

Друго интересно откритие направиха археолози на брега на Дорсет при спасяването на дървените конструкции от корабокрушение от 17-ти век, което бурята Чандра разкри на ръба на плажа Нол, нудистки плаж. Дървените конструкции са изложени на риск от срутване поради силни вълни и последвалото време.

Откритата конструкция е дълга приблизително 6 метра и широка почти 2 метра. Състои се от поне 15 ерозирали рамки, свързани с дървени колчета, както и от пет външни корпусни дъски, които са запазени в добро състояние. Според учените, вътрешният слой на обшивката вероятно е загубен.

