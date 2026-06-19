Германският посланик с индиректен въпрос към Радев: Как очаквате Путин да преговаря, като спирате оръжията за Украйна?

Германската посланичка в България Ирене Планк отправи завоалирано послание към премиера Румен Радев, без да го споменава по име, във връзка с позицията му за мирните преговори между Русия и Украйна. На 19 юни германското посолство в София зададе "въпрос, който интересува много хора: Защо Германия доставя оръжия на Украйна, вместо да настоява за решение чрез преговори?". Публикуван бе и краткият отговор на представителя на дипломатическата мисия, който е в пряко противоречие с вижданията на министър-председателя.

"Ако искате преговори, но не давате оръжие, тогава как ще принудите Путин да преговаря?"

"Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори?", отправи въпрос без адресат посланик Планк.

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"Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна - но всеки път са отхвърляни", припомни тя.

Наистина украинският президент Володимир Зеленски предложи за последно среща с руския диктатор във Франция, където се провеждаше събитието на върха на Г-7 и там бяха лидери като Еманюел Макрон и Доналд Тръмп. От Москва обаче нито искат да прекратят военните действия, нито да има среща Зеленски-Путин извън Москва - оферта, която няма как да бъде приета от президента на нападнатата държава.

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"Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря", анализира посланик Ирене Планк.

Името ѝ попадна под светлината на прожекторите миналата година, когато се появи на протеста в подкрепа на задържания тогава варненски кмет Благомир Коцев - проява, която не се хареса на външното ни министерство под ръководството на Георг Георгиев, част от кабинета на Росен Желязков.

Изявленията на Румен Радев и визията му за мир

Коментарът ѝ идва дни след като България обяви, че се противопоставя на 21-вия пакет от санкции срещу Русия заради включването в него на руския патриарх Кирил - човек, възхваляващ "свещената война" (по думите на патриарха) на Путин срещу Украйна. Това е същата война, в която премиерът Румен Радев твърди, че иска да види мир.

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Освен това правителството обяви, че повече няма да изпраща на Украйна въоръжение от складовете на българската армия. Критиците на решението посочват, че именно сега е моментът за натиск срещу Путин да седне на масата за добросъвестни преговори, защото руската икономика се клати жестоко, недостигът на гориво обхваща страната, руската армия губи втори пореден месец позиции на фронта, а ударите на Киев с дронове със среден и далечен обсег поразяват логистиката, петролната инфраструктура на Русия и стигат чак до Москва.

Преди Радев е наричал защитата на Украйна срещу Русия "обречена кауза", критикувал е остро контраофанзивата на украинската армия през 2023 г. и се е обявявал против доставките на оръжия за Киев. Никога обаче той не е отправял призив директно към Путин да спре войната, която самият той започна през 2022 г. Също така никога не е посочвал какво за него значи мир в Украйна - по руските ултиматуми за предаване на цялата територия на Донбас, с възможност за по-нататъшна агресия, или по украинските условия за справедлив и траен мир с гаранции за сигурност.

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