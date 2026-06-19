Ако Киев гори, Москва ще гори: Зеленски пак предупреди Путин и го призова към мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес можете да видите един от тези отговори в Московския регион. Нашите далекобойни санкции удрят руските петролни обекти много ефективно. Русия вече се сблъска с недостиг на горива и приходите в руския федерален бюджет падат значително. В същото време ударите ни на средна дистанция сериозно разстройват руската военна логистика. Но Путин не спира тази война". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който даде ясно да се разбере – ако руският диктатор продължава в същия дух, Украйна ще отговаря пропорционално и може да го прави – ОЩЕ: Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

Zelensky:



Our long-range sanctions are hitting Russian oil facilities, refineries, very, very effectively.



And Russia is already facing fuel shortages, and federal budget revenues are falling significantly. pic.twitter.com/jDUtFm9ZBa — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Fedorov showed Germany’s defense minister what a Moscow morning looks like after today’s attack.



And just yesterday, Lavrov claimed that Ukraine’s new defense minister still hadn’t fully settled into his role.



Well, what happens when he finally does? 😏 pic.twitter.com/RHplaWgLvW — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

Зеленски специално обърна внимание на руския удар по Киевско-Печорската лавра. По думите му, този удар е престъпление срещу човечеството – защото лаврата е символ на християнството и едно от най-светите му места. Украинският президент добави, че страната му продължава да подготвя отговори на това светотатство. Повтарящите се украински удари срещу силно защитени зони в руския тил като Москва продължават да разкриват слабостите на Путинова Русия и неспособността ѝ да защитава населението си. Нарастващата честота, мащаб и дълбочина на украинската далекобойна кампания срещу силно защитени големи руски градове като Москва и Санкт Петербург демонстрират нарастваща уязвимост в руската противовъздушна отбрана и дилеми за това как Кремъл управлява войната, която започна, включително що се отнася до похарчените пари и ресурси, заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът обръща внимание на увеличаващите се коментари, че има недости на ракети-прехващачи за руската ПВО, специално заради липса на важни компоненти за ракетите С-300. А видеокадри от атаката срещу Московската рафинерия показват, че точно руска ракета-прехващач допринася за разрушенията – има и OSINT анализ на ASTRA със същото заключение:

Zelensky:



You’ve probably all seen how Russia struck the Kyiv Pechersk Lavra with drones. And it’s one of the most important Christian holy sites not only in our region but for the entire Christian world.



It was from the Lavra and the hills of Kyiv that Christianity spread… pic.twitter.com/67DOg9Cl3N — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

A Russian air defense missile may have blown the lid off a storage tank at the Moscow Oil Refinery



According to Ukrainian blogger Denis Kazansky, the damage may have been caused not by a Ukrainian drone strike, but by a Russian surface-to-air missile. Footage from the scene… pic.twitter.com/LFXHDyWxZY — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

Украйна става по-силна

На снощната среща във формата "Рамщайн", в който страни-членки на НАТО помагат на Украйна по свое желание и с двустранни договори, отново бяха одобрени нови пакети военна помощ за нападнатата от руския диктатор Владимир Путин страна. Накратко –

Украйна и Германия ще разработят нова ПВО система, става въпрос за "Фрея"

Германия дава още 400 млн. долара за ракети-прехващачи за ПВО системи "Пейтриът" (Patriot)

Белгия ще прати в Украйна още 7 изтребителя F-16 до края на 2026 година; Великобритания ще достави на Украйна 150 000 дрона, над 350 ракети и радарни системи – ОЩЕ: Милиарди долари и 700 крилати ракети: На срещата в Рамщайн обявиха нова помощ за Киев

While Putin is busy playing with his headphones at a pointless summit, decisions Russia definitely won’t like are being made in Brussels



At the latest Ramstein-format meeting, Ukraine’s allies announced new support packages:



🔵 Ukraine and Germany are launching a joint project… pic.twitter.com/I2OFWYnf9D — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026

Германският военен министър Борис Писториус категорично заяви: "Путин стигна до задънена улица. Кремъл повече не може да крие негативните последици от тази война срещу Украйна. Ефектите се усещат все по-силно от руското общество". Само че Кремъл усилено се опитва да крие – известният руски Z-блогър Максим Калашников се оплака в канала си в Телеграм, че са го привикали в полицейско управление, защото публикувал последствията от украинската въздушна атака срещу Московската рафинерия. Най-лошото е, че може да ме глобят, добави той по-късно. Калашников е един от хората на Игор Гиркин – бившия т.нар. силов министър на т.нар. ДНР, който лежи в руска наказателна колония с присъда за "екстремизъм", по същество защото обидил руската армия. Гиркин е осъден на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17:

Germany’s Defence Minister Pistorius:



Putin has reached a dead end.



His illegal attack on Ukraine continues to cause enormous losses among his troops. pic.twitter.com/TEKu6ZqBpv — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Предвид случващото се, особено комично звучат новите закани на Русия да отговори – каза ги руският външен министър Сергей Лавров, докато Путин се крие чак в Казан на "работно посещение". Почти толкова смешно звучи и американският военен министър Пийт Хегсет, който отчете "прогрес“ в Украйна заради САЩ – защото "техните съюзници" (на Украйна т.е. САЩ не са съюзник) купували американски оръжия и това показвало колко ефективна била политиката на Доналд Тръмп, защото защитата на Украйна удържала срещу Русия и поставяло основите за мирни преговори – ОЩЕ: Русия свали рекорден брой дронове и се закани да отвърне с "масивен удар" заради Москва (ВИДЕО)

Pete Hegseth praises Ukraine:



Ukrainians are holding their lines even in the face of sustained Russian assaults.



We said it could be done, that allies could lead, and it would be consistent with Ukraine's defense.



It's happening. pic.twitter.com/iOJ7XuoUXG — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

38 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 18 юни е имало 248 бойни сблъсъка спрямо 259 на 17 юни. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 46 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3135 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 170 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 031 FPV дрона, което е с около 100 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The Unmanned Systems Forces continue to destroy bridges in Crimea. This time, a railway bridge over the North Crimean Canal near Razdolne in the occupied Crimean peninsula came under strike. pic.twitter.com/5DbYvszdE5 — WarTranslated (@wartranslated) June 18, 2026

36 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление съгласно официалната украинска информация – все още това е най-горещият участък на фронта, а Z-каналът „Два майора“ съобщава, че има украински контраатаки в района на Гришино, западно предградие на Покровск. Още 23 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – при Константиновка руснаците трупат сили, за да щурмуват града по-масирано. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 24 руски пехотни атаки - геолокализирани видеокадри от района на Мала Токмачка демонстрират какво се случва с руските опити за по-голям напредък, а руснаците стрелят с артилерия по нови украински позиции близо до село Солодко, което се намира непосредствено до Гуляйполе от запад. В Лиманското направление са извършени 16 руски пехотни атаки, а още 11 са извършени в съседното от юг Славянско направление. Популярният Z-канал "Рибар" твърди, че Рай-Олександровка била хем превзета, хем врагът бил изтласкан в западните покрайнини т.е. още има украински позиции там – информацията е базирана на официално съобщение на руското военно министерство. Геолокализирани видеокадри за това няма – има кадри от руското военно министерство, които ISW оценява като съмнителни заради намеса на изкуствен интелект. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, са организирани 9 руски пехотни атаки.

🔥⚔️ Soldiers of the 81st Separate Airmobile Brigade of the 7th Air Assault Corps repelled a large-scale russian mechanized assault.



Over the course of two days, russian forces committed a tank, 3 infantry fighting vehicles, 7 military vehicles, 28 motorcycles, and more than 50… pic.twitter.com/82rrIPJf0z — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) June 18, 2026

ru 58th army units attacked with 20 bikes and 7 quads -

mala tokmachka https://t.co/P3enJ9r7cs pic.twitter.com/e98XiXumcM — imi (m) (@moklasen) June 17, 2026

В своя публикация украинският военен телеграм канал "Офицер" твърди, че руските командири все по-силно роптаят, че идващите руски новобранци не са добре обучени и са негодни за изпълнение на поставени цели. "Победител е не този, който натиска с количество, а този, който дава приоритет на качеството", добавя каналът. А украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов твърди в своя канал в Телеграм, че руснаците имат заповеди да увеличат ударите с FPV дронове по гражданска инфраструктура в Запорожка област.

В опит да се успокоят как и те могат, Z-канали споделят кадри от последствията от атака с руски авиобомби по Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има 9 ранени, включително 4 деца, както и че 14 къщи са понесли щети. Уцелен е и склад, но Терехов не казва какъв е.

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