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Ако Киев гори, Москва ще гори: Зеленски пак предупреди Путин и го призова към мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

19 юни 2026, 8:46 часа 345 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Ако Киев гори, Москва ще гори: Зеленски пак предупреди Путин и го призова към мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Днес можете да видите един от тези отговори в Московския регион. Нашите далекобойни санкции удрят руските петролни обекти много ефективно. Русия вече се сблъска с недостиг на горива и приходите в руския федерален бюджет падат значително. В същото време ударите ни на средна дистанция сериозно разстройват руската военна логистика. Но Путин не спира тази война". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който даде ясно да се разбере – ако руският диктатор продължава в същия дух, Украйна ще отговаря пропорционално и може да го прави – ОЩЕ: Зеленски нарече новия удар по Москва "оправдан отговор", призова Русия да прибегне до дипломацията (ВИДЕО)

Зеленски специално обърна внимание на руския удар по Киевско-Печорската лавра. По думите му, този удар е престъпление срещу човечеството – защото лаврата е символ на християнството и едно от най-светите му места. Украинският президент добави, че страната му продължава да подготвя отговори на това светотатство. Повтарящите се украински удари срещу силно защитени зони в руския тил като Москва продължават да разкриват слабостите на Путинова Русия и неспособността ѝ да защитава населението си. Нарастващата честота, мащаб и дълбочина на украинската далекобойна кампания срещу силно защитени големи руски градове като Москва и Санкт Петербург демонстрират нарастваща уязвимост в руската противовъздушна отбрана и дилеми за това как Кремъл управлява войната, която започна, включително що се отнася до похарчените пари и ресурси, заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Институтът обръща внимание на увеличаващите се коментари, че има недости на ракети-прехващачи за руската ПВО, специално заради липса на важни компоненти за ракетите С-300. А видеокадри от атаката срещу Московската рафинерия показват, че точно руска ракета-прехващач допринася за разрушенията – има и OSINT анализ на ASTRA със същото заключение:

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Украйна става по-силна

На снощната среща във формата "Рамщайн", в който страни-членки на НАТО помагат на Украйна по свое желание и с двустранни договори, отново бяха одобрени нови пакети военна помощ за нападнатата от руския диктатор Владимир Путин страна. Накратко –

Германският военен министър Борис Писториус категорично заяви: "Путин стигна до задънена улица. Кремъл повече не може да крие негативните последици от тази война срещу Украйна. Ефектите се усещат все по-силно от руското общество". Само че Кремъл усилено се опитва да крие – известният руски Z-блогър Максим Калашников се оплака в канала си в Телеграм, че са го привикали в полицейско управление, защото публикувал последствията от украинската въздушна атака срещу Московската рафинерия. Най-лошото е, че може да ме глобят, добави той по-късно. Калашников е един от хората на Игор Гиркин – бившия т.нар. силов министър на т.нар. ДНР, който лежи в руска наказателна колония с присъда за "екстремизъм", по същество защото обидил руската армия. Гиркин е осъден на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17:

Предвид случващото се, особено комично звучат новите закани на Русия да отговори – каза ги руският външен министър Сергей Лавров, докато Путин се крие чак в Казан на "работно посещение". Почти толкова смешно звучи и американският военен министър Пийт Хегсет, който отчете "прогрес“ в Украйна заради САЩ – защото "техните съюзници" (на Украйна т.е. САЩ не са съюзник) купували американски оръжия и това показвало колко ефективна била политиката на Доналд Тръмп, защото защитата на Украйна удържала срещу Русия и поставяло основите за мирни преговори – ОЩЕ: Русия свали рекорден брой дронове и се закани да отвърне с "масивен удар" заради Москва (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

38 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 18 юни е имало 248 бойни сблъсъка спрямо 259 на 17 юни. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 46 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3135 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 170 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 031 FPV дрона, което е с около 100 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление съгласно официалната украинска информация – все още това е най-горещият участък на фронта, а Z-каналът „Два майора“ съобщава, че има украински контраатаки в района на Гришино, западно предградие на Покровск. Още 23 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка – при Константиновка руснаците трупат сили, за да щурмуват града по-масирано. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало 24 руски пехотни атаки - геолокализирани видеокадри от района на Мала Токмачка демонстрират какво се случва с руските опити за по-голям напредък, а руснаците стрелят с артилерия по нови украински позиции близо до село Солодко, което се намира непосредствено до Гуляйполе от запад. В Лиманското направление са извършени 16 руски пехотни атаки, а още 11 са извършени в съседното от юг Славянско направление. Популярният Z-канал "Рибар" твърди, че Рай-Олександровка била хем превзета, хем врагът бил изтласкан в западните покрайнини т.е. още има украински позиции там – информацията е базирана на официално съобщение на руското военно министерство. Геолокализирани видеокадри за това няма – има кадри от руското военно министерство, които ISW оценява като съмнителни заради намеса на изкуствен интелект. В Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него, са организирани 9 руски пехотни атаки.

В своя публикация украинският военен телеграм канал "Офицер" твърди, че руските командири все по-силно роптаят, че идващите руски новобранци не са добре обучени и са негодни за изпълнение на поставени цели. "Победител е не този, който натиска с количество, а този, който дава приоритет на качеството", добавя каналът. А украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов твърди в своя канал в Телеграм, че руснаците имат заповеди да увеличат ударите с FPV дронове по гражданска инфраструктура в Запорожка област.

В опит да се успокоят как и те могат, Z-канали споделят кадри от последствията от атака с руски авиобомби по Харков. Кметът на града Игор Терехов съобщи в официалния си канал в Телеграм, че има 9 ранени, включително 4 деца, както и че 14 къщи са понесли щети. Уцелен е и склад, но Терехов не казва какъв е.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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