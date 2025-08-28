Гладът в Газа: Държава от Балканите праща голяма помощ

Хърватия ще изпрати един милион евро допълнителна спешна хуманитарна помощ на цивилното население на Газа, страдащо от глад, чрез Световната продоволствена програма (WFP), водещата хуманитарна организация в борбата срещу глада и продоволствената несигурност в световен мащаб, предаде хърватската медия "Индекс". Решението за това беше взето от правителството на днешното му.

Хърватският кабинет възложи на Министерството на външните работи и европейските работи задачата да го изпълни.

Колко е помогнала Хърватия досега?

Министър Гордан Гърлич Радман посочи, че от началото на конфликта в Газа Хърватия е изпратила 2,75 милиона евро спешна хуманитарна помощ на цивилното население в ключови области, като здравеопазване, хранене, питейна вода, хигиена, образование и защита.

Гладът в Газа

Десет палестинци, включително две деца, са починали от глад през последните 24 часа, съобщиха здравните власти в Газа в сряда, предаде "Гардиън". Най-малко 313 души, включително 119 деца, са починали от глад, откакто започна войната в Газа и Израел засили обсадата си на палестинската територия. Ето защо папа Лъв XIV поиска Израел да спре „колективното наказание“ на населението в обсадената територия. "Моля за постигане на постоянно прекратяване на огъня, за улесняване на безопасното навлизане на хуманитарна помощ и за пълно спазване на хуманитарното право", каза папата. ОЩЕ: UNICEF: Децата в Газа гладуват заради блокадата, не от липса на храна