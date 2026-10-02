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Руският агент-координатор на опита за атака в Лайпциг: The Telegraph го показа

02 октомври 2026, 14:12 часа 997 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Руският агент-координатор на опита за атака в Лайпциг: The Telegraph го показа

Предполагаемият организатор на неуспешната атака с дрон на летище Лайпциг в Германия срещу украински военнотранспортен самолет е 55-годишният руски гражданин Олег Левушкин. Това съобщи британският ежедневник The Telegraph, като цитира разузнавателни данни от Германия, Литва и Полша.

Всъщност Левушкин е човекът, който е оперативен координатор на операцията, която Германия официално обяви за руска. Заедно с него е действал беларуският гражданин Андрей Кършаков, който може да е свързан с палежа на железарския магазин "Лерой Мерлен" в Лодз през лятото на 2024 г., е пътувал до Германия през Турция на 27 юли 2026 г. Вече излезе информация, че руснак и беларусин са били оперативните работници, които са извършили деянието и че руснакът е бил координиращ офицер на терен, докато беларусинът е бил физическият извършител, насочил три дрона с експлозиви към украинския самолет - ОЩЕ: Докато Йотова се чуди за КСНС, Politico посочи българска връзка в атаката с руски дрон в Лайпциг

Според материала на The Telegraph, седмица преди атаката Левушкин е наел кола на летище Берлин и я е карал няколко дни до няколко точки (вероятно складове за оръжия), включително в Саксония-Анхалт (където местните избори наскоро спечели "Алтернатива за Германия"). Преди атаката Левушкин е провел разузнаване на летище Лайпциг. На 2 август, 2 дни преди операцията в Лайпциг, той е отлетял от Берлин за Сърбия, откъдето по-късно е стигнал до Русия.

По данни на Център "Досие", Левушкин е служил в Съветската армия, в 149-та ракетна бригада в Севастопол, където понастоящем живее. През 2023 година е бил член на "Единна Русия", партията на руския диктатор Владимир Путин, и е доставял хуманитарна помощ в Мелитополски район на окупирана Украйна. През 2024 година е искал да наеме имот в Бердянск, който е окупиран от Русия от пролетта на 2022 година насам. Според профили в социалните медии, прегледани от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, той се идентифицира като моторист и е живял в Рига и Псков. Германските правоохранителни органи смятат, че е свързан с ГРУ.

Самата атака в Лайпциг е свързана с военно поделение № 29155, където са служили офицерите от ГРУ "Александър Петров" (предполагаемо истинско име: Александър Мишкин) и "Руслан Боширов" (предполагаемо истинско име: Анатолий Чепига), обвинени в отравяне на Сергей и Юлия Скрипал. Поделението е считано за отговорно и за опита за отравяне на българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев, като има версия, че този опит е бил "тренировка" за операцията срещу Скрипал. Освен това, литовското разузнаване обвини това звено за бомбените атентати с колети във Великобритания, Германия и Полша през 2024 година.

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Център "Досие" добавя, че Левушкин е бил свързан с полковник от ГРУ Денис Смолянинов и двамата се познават поне от 2007 година насам. Смолянинов ръководи отдел в Службата за специални дейности на ГРУ. Тази структура е създадена след 2022 година и се ръководи от генерал от ГРУ Андрей Аверянов. Тя е отговорна за организирането на саботажи и подривна дейност в чужбина. Смолянинов е един от офицерите на службата, които пряко ръководят тези операции. Възможно е той да е бил свързан и с неуспешните палежи на самолети на DHL през 2024 година.

Още: Българският саботаж в Германия: Разследващите свързаха "аматьорското изпълнение" с руското разузнаване

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Лайпциг руски дрон ГРУ саботаж поделение 29155 война Украйна Андрей Аверянов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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