Зеленски: Половината от украинските F-16 са на ремонт в Европа

Около половината от украинските изтребители F-16 в момента са в европейски страни за продължителен ремонт и поддръжка. Връщането на някои от тях се забавя толкова много, че Украйна е сериозно затруднена да защити въздушното си пространство. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times.

Изтребителите F-16 са доказали своята ефективност срещу новите руски дронове с реактивен двигател, те са най-доброто средство за защита, но твърде много самолети – приблизително половината – са в Европа за продължителни периоди от време, каза той.

Той добави, че Украйна търси съдействие от западните партньори да се прехвърли голяма част от ремонта и поддръжката на тези самолети в самата страна, така че те да могат да бъдат върнати в експлоатация колкото се може по-бързо.

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Освен това, по думите му, Украйна изпитва недостиг на двигатели за прехващачите. "Двигателите са ключови - много от тях ние внасяме. Имаме някои двигатели, произведени в страната, но не са достатъчно", каза Зеленски.

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