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"Пленяването е най-хубавото, което можеше да ви се случи": Руски военни ядат дървесна кора от глад

02 октомври 2026, 14:45 часа 864 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Третій армійський корпус
"Пленяването е най-хубавото, което можеше да ви се случи": Руски военни ядат дървесна кора от глад

Излязоха детайли за пленените руски военни при операция "Вивалди", която провежда Трети армейски корпус на ВСУ в района на Лиман. Това е вероятно най-голямото масово предаване на руски военни от началото на войната. Командирът на Трети армейски корпус бригаден генерал Андрий Билецки публикува видео с разговорите му с пленените руснаци. Във видеото един от руските офицери разказва, че са били оставени без доставки на провизии, страдали са от глад и изтощение и са били принудени да се хранят с коприва и дървесна гора. Положението с водата също е било лошо - принудени са били да събират дъждовна вода, в някои случаи в обкръжение са пиели собствената си урина.

Според пленниците ранените руски войници не се евакуират от позициите им затова единственият им шанс за оцеляване е сами да пропълзят до точката за евакуация, откъдето евентуално да бъдат взети и транспортирани.

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Също от разговорите с пленниците става ясно, че в руското командване в района цари хаос през последните няколко месеца и командирите са започнали да губят контрол над ситуацията на бойното поле. Това е и една от причините за масовото предаване на руски военни, сред които има не само обикновени пехотинци, но и военнослужещи, изпълняващи специализирани задачи, оператори на дронове, специалисти по електронна война.

"Пленяването е най-хубавото нещо, което можеше да ви се случи", обръща се Билецки към руските пленници във видеото. Както и обещанието му: "Ще се бием с вас докато се разкарате оттук!"

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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