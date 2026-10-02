Кабинетът "Радев":

Взлом и нарочни нахлувания в домовете на финландски депутати: Мирис на хибридна война

02 октомври 2026, 13:47 часа 224 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay
Взлом и нарочни нахлувания в домовете на финландски депутати: Мирис на хибридна война

Няколко финландски депутати съобщиха за подозрителни посещения в домовете и апартаментите им. Вече има близо две дузини случаи - това съобщават AFP и Reuters. 

Още: Дронове над Европа, саботажи и кибератаки: ЕС готви общ отговор

Най-тревожната част - няма признаци на насилствено проникване и нищо не е откраднато. Но депутатите, когато се връщат у дома, откриват, че вратите са оставени отворени, лампите са светнати или други детайли са очевидно променени, така че да е ясно, че някой е влизал - това съобщава финландското издание Yle.

Председателят на парламента на Финландия Юси Хала-ахо също казва, че натрапниците може би са оставили следи умишлено – по същество, за да изпратят посланието: "Бяхме тук". Засега изглежда няма очевидна връзка между засегнатите.

Полицията в Хелзинки вече е започнала разследване. Остава неясно кой стои зад нахлуванията, но финландският премиер Петери Орпо призна в отговор на журналистически въпрос, че зад тези случаи може да стои "чужда държава". Финландският президент Александър Стуб обаче ясно заяви, че "атаката срещу финландски депутат е атака срещу демокрацията ни".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Финландия и Швеция за първи път съвместно изпратиха изтребители срещу руски военни самолети

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Финландия хибридна война финландски депутати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес