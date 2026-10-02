Взлом и нарочни нахлувания в домовете на финландски депутати: Мирис на хибридна война

Няколко финландски депутати съобщиха за подозрителни посещения в домовете и апартаментите им. Вече има близо две дузини случаи - това съобщават AFP и Reuters.

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Най-тревожната част - няма признаци на насилствено проникване и нищо не е откраднато. Но депутатите, когато се връщат у дома, откриват, че вратите са оставени отворени, лампите са светнати или други детайли са очевидно променени, така че да е ясно, че някой е влизал - това съобщава финландското издание Yle.

Председателят на парламента на Финландия Юси Хала-ахо също казва, че натрапниците може би са оставили следи умишлено – по същество, за да изпратят посланието: "Бяхме тук". Засега изглежда няма очевидна връзка между засегнатите.

Полицията в Хелзинки вече е започнала разследване. Остава неясно кой стои зад нахлуванията, но финландският премиер Петери Орпо призна в отговор на журналистически въпрос, че зад тези случаи може да стои "чужда държава". Финландският президент Александър Стуб обаче ясно заяви, че "атаката срещу финландски депутат е атака срещу демокрацията ни".

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