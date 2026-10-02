Войната в Украйна:

400 училища във Франция остават затворени заради ескалацията (ВИДЕА)

02 октомври 2026, 11:42 часа 524 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
400 училища във Франция остават затворени заради ескалацията (ВИДЕА)

Около 400 училища и други образователни институции във Франция ще останат затворени днес, след като ученическите протести заради недостиг на учители и лошото състояние на училищната база прераснаха на места в насилие. Недоволството започна миналия месец в района на Париж, но постепенно обхвана цялата страна. С разрастването на протестите се стигна до все по-сериозни сблъсъци, при които десетки хора бяха ранени, а полицията извърши стотици арести. 

Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви пред радио Ер Те Ел, че сред протестиращите има "активно действащо агресивно малцинство“ и изрази съмнение дали част от участниците изобщо са ученици. По думите му от началото на протестите са арестувани около 2000 души. "Преминахме от ученически демонстрации към нарушаване на обществения ред. Когато се нападат автобуси и се подпалват училища, вече не става дума просто за протест“, заяви Дарманен.

Масовите протести на ученици във Франция се разрастват, пламва и съседна Белгия (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Училища Франция протести
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес