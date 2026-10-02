400 училища във Франция остават затворени заради ескалацията (ВИДЕА)

Около 400 училища и други образователни институции във Франция ще останат затворени днес, след като ученическите протести заради недостиг на учители и лошото състояние на училищната база прераснаха на места в насилие. Недоволството започна миналия месец в района на Париж, но постепенно обхвана цялата страна. С разрастването на протестите се стигна до все по-сериозни сблъсъци, при които десетки хора бяха ранени, а полицията извърши стотици арести.
Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен заяви пред радио Ер Те Ел, че сред протестиращите има "активно действащо агресивно малцинство“ и изрази съмнение дали част от участниците изобщо са ученици. По думите му от началото на протестите са арестувани около 2000 души. "Преминахме от ученически демонстрации към нарушаване на обществения ред. Когато се нападат автобуси и се подпалват училища, вече не става дума просто за протест“, заяви Дарманен.
Масовите протести на ученици във Франция се разрастват, пламва и съседна Белгия (ВИДЕО)
Снимка: Getty Images
Les manifestations des lycéens en France deviennent FOLLES 🇫🇷😭 Des centaines d’établissements perturbés pour dénoncer le manque de profs, les classes surchargées et les emplois du temps trop lourds.— Rich3rd M3rs ☥ (@RichardM4rs) September 30, 2026
Vive la révolution… mais pas pendant les doubles maths 😭📚 pic.twitter.com/YyZVxMwF6X
Les étudiants français manifestent pour le 4ᵉ jour consécutif contre les classes surchargées, le manque d’enseignants et les longues journées scolaires. Le mouvement s’étend à travers le pays, avec des heurts et la participation d’enseignants.pic.twitter.com/CIEzMV77aj— Maria Kowalczyk🇫🇷 (@maria7776367581) October 2, 2026
🚨🇫🇷 FLASH | Forte mobilisation devant le lycée Montaigne à Paris, où de nombreux élèves sont rassemblés ce matin. La Marseillaise a été entonnée par les lycéens. pic.twitter.com/KkSQv5a3b5— Cerfia (@CerfiaFR) October 2, 2026