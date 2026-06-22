Големият трофей на Путин се превърна в капан: Украйна парализира живота в Крим, руснаците са в паника, пропагандистите чакат най-лошото (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили не спират да провеждат серия от удари, за да лишат Русия от възможността да поддържа логистиката си и да транспортира гориво през Керченския проток. Голямата новина от 21 юни е унищожението, което украинските дронове донесоха в окупирания Крим и от отсрещната страна на пролива - в руския Краснодарски край. Вчера след въздушно нападение пламна нефтохранилище в търговското пристанище на Керч (на п-в Крим), а пристанището „Кавказ“ на руския бряг на Керченския проток (в Краснодарския край) също бе обхванато от пожар заради удари. Местните власти потвърдиха атаките, а жителите на Крим и туристите вече се скубят за косите.

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Commander Madyar's @usf_army "Birds" struck oil depots, radars, gas stations and logistics across occupied Crimea, Donetsk and Zaporizhzhia regions overnight, including the Kerch oil terminal, two radar systems, three gas compressor stations, plus fuel and transport near… pic.twitter.com/1FuczDFAEp — WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026

Роберт Бровди с позивна "Мадяр", командир на Силите за безпилотни системи на ВСУ, публикува видео, показващо унищожаването на нефтохранилище в търговското пристанище в Керч на окупирания полуостров Крим, руски радари, газокомпресорни станции и цистерни с гориво в окупираните земи. Президентът Володимир Зеленски потвърди атаки срещу руски морски логистични и нефтопреработвателни съоръжения от двете страни на Керченския проток, както и унищожаването на четири радара за ПВО системи С-400 и две ракетно-артилерийски системи за противовъздушна отбрана „Панцир“.

Украйна потвърди също, че са унищожени три железопътни моста в окупираните територии - над Северния кримски канал край Раздолно, край село Петерсгаген (бившата Кутузовка) в Запорожка област и над Сиваш в Чонгар (Херсонска област). Така украински удари са ударили съоръжения, които се използват от руснаците за военен транспорт, прехвърляне на личен състав и логистична подкрепа на окупационните сили.

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Украински военни представители дадоха повече информация за ударите по резервоари с нефтопродукти в нефтобазата „ТЕС-Терминал-1“ в окупирания град Керч, която Русия използва за претоварване на мазут, втечнен газ и леки нефтопродукти през Керченския проток. Геолокализирани кадри потвърдиха пожарите и ударите срещу радарни станции в района.

Satellite images obtained by Radio Svoboda confirm: A fuel transshipment complex is burning in Kerch after a strike, with fire covering 4-5 of 7 fuel tanks at TES-Terminal. The facility handles fuel oil, liquefied gas and light petroleum products in occupied Crimea. #Crimea https://t.co/7gqOOt0bRf pic.twitter.com/9geJk0UBlA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026

Що се отнася до ударените радарни системи, става дума за „Каста-2Е2“ в окупираното Курортно (северозападно от Керч и на брега на Азовско море) и „Небо-У“ в близост до Керч.

Occupiers in panic! Large queues have formed at the exit from Crimea via the Kerch Bridge



There are currently around 600 cars near the bridge.



This is accompanied by apocalyptic footage of an oil depot burning in Kerch after overnight Ukrainian strikes. pic.twitter.com/GvDtniZr4j — NEXTA (@nexta_tv) June 21, 2026

Геолокализирани кадри, публикувани на 21 юни североизточно от пристанището „Кавказ“, показаха пък поне три горящи ферибота.

Украинските удари по руската нефтена и транспортна инфраструктура вече нарушават руската логистика, затрудняват енергоснабдяването и влошават недостига на гориво в окупирания Крим. Назначеният от Кремъл "губернатор" на полуострова Сергей Аксьонов обяви, че бензиностанциите там вече преустановяват продажбата на гориво и ще се зареждат само държавни превозни средства. Дори купоните за гориво вече не вършат работа.

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Окупационните власти в Севастопол обявиха нови мерки за сигурност, влизащи в сила от 22 юни, с които се отменят масовите събития, ограничава се движението на обществения транспорт в часовете от 05:30 до 21:00, спира се работата на автомобилните фериботи и се съкращава работното време на големите предприятия.

А късно снощи беше съобщено за експлозии в Крим, включително за мощен взрив в район Саки, където има военно летище, и последвали експлозии във Феодосия, придружени от стрелба.

Ударите в Керченския пролив са част от продължаваща систематична украинска кампания, целяща да лиши руските сили от възможността да използват основните сухопътни коридори към окупирания Крим през Южна Украйна, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Русия разполага с две основни линии за снабдяване и комуникации към окупирания Крим - „сухопътния мост“, който преминава през окупираните Донецка, Запорожка и Херсонска област на Украйна, и връзката с мост и ферибот през Керченския проток. Украинските сили значително засилиха ударите си срещу тези коридори и срещу енергийната инфраструктура в окупираната Херсонска област и в Крим през юни, след като през май започнаха едновременна операция, целяща да попречи на руските сили да използват „сухопътния мост“.

Руски анализатори и Z-блогъри вече разглеждат начините, по които Украйна би могла да нанесе удар по Кримския мост, като твърдят, че по-малките дронове с бойни глави до 100 кг биха отвлекли вниманието на противовъздушната отбрана, докато по-тежките - FP-2, с бойни глави от 200 кг, биха могли да атакуват моста директно. Те посочват също така ракетите „Нептун“ с голям обсег, ракетите „Фламинго“ на компанията Fire Point, надводните военноморски дронове и подводните системи като потенциални заплахи.

Russian analysts are assessing how Ukraine could strike the Crimean Bridge, arguing smaller drones with warheads up to 100 kg would distract air defenses while heavier FP-2 drones with 200 kg warheads could target the bridge directly. They also cite long-range Neptune missiles,… pic.twitter.com/lwgA7vGr27 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026

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В този контекст украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските дронове FP-1 ще достигат разстояние от над 3000 км, докато Киев работи по разработването на ударни системи дори с по-голям обсег. Той посочи, че новите дронове на Fire Point - FP-2 вече са поразили петролна цел в руската област Тюмен, след като са изминали разстояние от около 2500 км.

Zelensky says Ukraine’s FP-1 drones will reach more than 3,000 km as Kyiv works on longer-range strike systems. He said new Firepoint-2 drones already struck a target in Russia’s Tyumen region after flying a route of about 2,500 km. #Ukraine pic.twitter.com/eU8un4Xz2w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026

Зеленски повтори още нещо, което говори вече няколко дни - че Украйна многократно е предупреждавала Беларус относно системите на беларуска територия, които според Киев помагат за насочване на руските дронове, за да могат те да нанасят по-точни удари по украински градове. „Ако Лукашенко не премахне релейните станции, ние ще ги премахнем“, предупреди отново украинският лидер, обръщайки се към диктатора Александър Лукашенко.

Явно в Минск са осъзнали какво ще се случи, защото руски военни блогъри вече съобщават, че Беларус е блокирал достъпа до руския мобилен оператор MTS, след като Зеленски заплаши, че сам ще „изключи“ станциите за дронове „Шахед“ в страната.

Zelensky says Ukraine has repeatedly warned Belarus over relay systems on Belarusian territory that allegedly help Russian drones navigate and strike Ukrainian cities more accurately. “If Lukashenko does not remove the relays, we will remove them,” he said. #Belarus pic.twitter.com/RCe4NGLCFE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 21, 2026

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Паника сред руснаците заради Крим

Предприемачите от Крим бяха очаквали, че въпреки войната ваканционният сезон ще им донесе печалби. Взимаха кредити, ремонтираха имоти и правеха реклама, но туристите така и не дойдоха. Сега тези хора са принудени да ги привличат с огромни отстъпки, но предвид последните събития дори и най-отчаяните няма да отидат.

И дори не става въпрос за логистика - става въпрос за това, че диктаторът Владимир Путин се нуждае от заложници в Крим, където с всеки изминал ден обстановката става все по-напрегната. Руските сили, както винаги, ще застанат зад жените и децата, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA. Големият трофей на Путин, завладян почти без кръвопролитие, се превърна в капан за руския диктатор. Украйна откри уязвима точка в Русия и пое инициативата - ударите стават ежедневни, паниката нараства, а окупационните власти са объркани и не знаят какво да правят. За руснаците сега е моментът да напуснат Крим, ако не искат да останат там завинаги, смятат журналистите.

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Разпространяват се и много видеа на жители на Крим, които се оплакват от случващото се. Една жена саркастично коментира мрачното настроение на полуострова през последните дни - морето е там, слънцето грее, но по някаква причина никой няма желание да се усмихва. Междувременно на заден план се чуват експлозии и звукът от действащите системи за противовъздушна отбрана.

Crimean vibes: resident of occupied Crimea sarcastically reflects on the gloomy mood on the peninsula in recent days: the sea is there, the sun is shining, yet somehow nobody feels like smiling.



Meanwhile, explosions and the sound of air defence systems operating can be heard in… pic.twitter.com/Ml5DHZb3S2 — WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026

Московчани пък пуснаха сълзи, че не могат да напуснат Крим, колкото и да искат, защото пътуванията с влакове се отменят. Руснаците продължават да осъзнават в какво ги забърка диктаторът Владимир Путин, започвайки войната срещу Украйна.

Meanwhile Muscovites can't even get out of Crimea right now, no matter how badly they want to, trains are getting cancelled too. Pure panic. pic.twitter.com/eYHDmVr5jJ — WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026

Оказва се също така, че въоръжените ескорти на руските конвои с гориво към Крим не са били чак толкова ефективни - разпространяват се все повече кадри на разбити такива конвои заради ударите на украинските дронове.

Turns out those armed escorts for Russian fuel convoys into Crimea weren't all that effective. Footage of wrecked convoys is already making the rounds. https://t.co/JAJ9x0glPN pic.twitter.com/9yrxLoy4KQ — WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026

На магистралата за Мариупол рускоговорещ шофьор на камион е заснел видео за сина си, докато пътува през окупирания Донбас. На кадрите се виждат няколко горящи руски камиона, включително разбит автомобил на контролно-пропускателния пункт "Волноваха".

The Mariupol Highway: Russian-speaking truck driver films a video for his son while travelling through occupied Donbas. The footage shows several burning Russian trucks, including a smashed vehicle at the "Volnovakha checkpoint". pic.twitter.com/te4jqfSWD2 — WarTranslated (@wartranslated) June 21, 2026

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 41 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 21 юни е имало 246 бойни сблъсъка спрямо 213 на 20 юни. Руснаците са хвърлили 275 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 8 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2932 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9629 FPV дрона, което е с около 860 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В направлението при Гуляйполе, Запорожка област, е било най-горещо през последното денонощие с 30 бойни сблъсъка. В Лиманското направление са станали 24 сражения. В Покровското направление са отбити 21 руски пехотни атаки за последните 24 часа, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Още 21 щурма руснаците са предприели в Константиновското направление, североизточно от Покровск - от Торецк към Константиновка. В Славянското направление е имало 16 сблъсъка.

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Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" се хвали, че в посока Славянск руските въоръжени сили се прегрупират на фронта край Рай-Олександровка и продължават настъплението си на запад. Министерството на отбраната на Русия пък твърди, че ударните части на 25-а армия напредват в северозападната част на Лиман. "Нашите сили са превзели 12 вражески укрепления и са освободили 53 сгради от украинските сили", пише "Два майора" за това направление. Руското военно ведомство казва още, че в Константиновка битките се водят в югозападната част на града.

През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са унищожили 301 украински дрона, твърди руското военно министерство. Посочени са областите Калуга, Тамбов, Твер и Тула, Московска област, Краснодарския край, анексирания Крим, както и Азовско и Черно море. Кметът на столицата Сергей Собянин пък не спира да обновява информацията за свалени дронове, летящи към Москва - към този момент през нощта и сутринта те са 80, по негови данни. А изглежда, че някой е хакнал и един от каналите му в Telegram, където бяха публикувани безброй съобщения "Слава на Украйна!".

😏 Has Moscow Mayor Sergey Sobyanin betrayed Putin?



Hundreds of posts suddenly appeared on one of Sobyanin’s Telegram channels, featuring slogans such as “Glory to Ukraine,” “Moscow will burn,” and calls to donate to the Ukrainian Armed Forces.



More than 500 such messages were… pic.twitter.com/fNjBRSbOdS — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

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Русия е атакувала Украйна с балистична ракета "Искандер-М" и 88 дрона през нощта, като ПВО е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 79 безпилотни апарата, посочват ВВС на Украйна. Регистрирани са удари от ракета и 5 дрона на 6 места, както и падане на отломки от свалени дронове на 9 места. Атаката продължава, предупредиха от Военновъздушните сили на украинската армия. В област Суми руски удар по жилище е убил дете, баща му и баба му, твърдят местните власти. Двама души са ранени след атака в дома им в Черниговска област.

В Черно море руските въоръжени сили са атакували три граждански кораба, пътуващи към украински пристанища, каза украинският вицепремиер Олексий Кулеба. "В резултат на това на кораб под панамски флаг избухна пожар. Загина член на екипажа – 58-годишен готвач, египетски гражданин. Осем моряци, сред които турски и индийски граждани, бяха принудени да се евакуират със спасителен сал. Корабът претърпя значителни повреди и стана негоден за плаване. Същата нощ бяха повредени и кораби под флага на Палау и Белиз. Нямаше жертви и те продължиха пътя си въпреки повредите", уточни Кулеба.

⚡️ Russian drones struck civilian vessels bound for Ukrainian ports in the Black Sea



According to Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksii Kuleba, a drone attack set a Panama-flagged cargo ship on fire. A 58-year-old Egyptian cook was killed, while eight crew members, including… pic.twitter.com/6Y0fy6M8rj — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

При руско нападение срещу Одеса от вчера пък има поне една жертва и няколко ранени.

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