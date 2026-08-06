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Въоръжен заговор за Корсика: Френските служби започнаха разследване за тероризъм

06 август 2026, 17:20 часа 1620 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Въоръжен заговор за Корсика: Френските служби започнаха разследване за тероризъм

Френската националната прокуратура за борба с тероризма (е започнала предварително разследване, по-специално за „престъпен заговор за извършване на терористични актове. Това е станало след тайна пресконференция на корсиканската сепаратистка групировка Корсикански фронт за национално освобождение - Съюз на бойците (FLNC-UC), съобщи прокуратурата в четвъртък след като беше потърсена от Agence France-Presse, предаде Le Monde.

Разследването се отнася и до „придобиването, притежаването и транспортирането на оръжия, боеприпаси или компоненти за оръжия във връзка с терористично начинание“, според същия източник. ОЩЕ: Корсиканските националисти искат автономия

В сряда, по време на тайна пресконференция, разкрита от Corse-Matin , която беше единствената медия, участвала в нея, около петнадесет въоръжени лица с качулки, на тайно място и на неуточнена дата, заплашиха некорсиканци, дошли да живеят там.

По този начин те атакуваха „неконтролируемия колониализъм на заселниците“ , представен според тях от „масовото пристигане на близо 5000 чужденци, по-голямата част от които французи“, на острова всяка година, независимо дали за работа или поради „скандалното“ увеличение на вторите домове.

Докато националните ни права не бъдат признати и уважавани, имаме само едно послание, което да им изпратим: „Останете си вкъщи“ и „Ако не си останете вкъщи, не се смятайте за в безопасност на нашата национална територия“, се казваше в пресконференцията. 

Подробности за групировката

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Десетилетия наред тази организация  води въоръжена борба с бомбени атентати и нападения срещу френски държавни институции до 2014 г. Основната цел е получаване на независимост или по-широка автономия на остров Корсика от Франция.

Последната атака, за която движението претендира, датира от октомври 2023 г., когато 45 експлозии бяха насочени главно към ваканционни къщи, но също и към изоставена данъчна служба в Аячо, без да причинят пострадали. ОЩЕ: Макрон: Корсика е част от Франция

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Франция разследване сепаратизъм тероризъм остров Корсика
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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