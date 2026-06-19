Зеленски с ултиматум към Лукашенко (ВИДЕО)

Беларуският диктатор Александър Лукашенко има една седмица, за да изтегли военната техника от районите, граничещи с Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. Зеленски коментира извинението на Лукашенко и отбеляза, че „никой не се обижда от просто думи“: "Думите са лични. Ако са обида към моята страна, ще се обидим и няма да забравим.", каза държавният глава.

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Без контрол

В същото време Зеленски припомни, че когато започна пълномащабната война, от Беларус са летели голям брой ракети. Той добави, че Лукашенко се е обадил по това време, за да се извини, и е казал, че не контролира нещата.

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„Русия сега ще продължи да го тласка в тази война. Сега той разбира, че Украйна ще отговори. Няма нужда от излишни думи“, отбеляза държавният глава. Той подчерта, че в Беларус има ретранслаторни кули и че оборудване, използвано за насочване на огън по украински цивилни, е разположено на беларуска територия по протежение на два региона, граничещи с Украйна. „Защо казва, че не иска война? Нека премахне това оборудване. Нека го изключи. Мисля, че ще му е нужна само седмица, за да го направи. Защото в момента нашите цивилни умират и децата са ранени заради това всеки ден. Ако той не го направи, ние ще го направим“, подчерта Зеленски.

Zelensky:



I am giving Lukashenko one week to withdraw the military equipment from the Ukrainian border that is being used to adjust artillery fire against the Ukrainian population.



Otherwise, we will do it ourselves. pic.twitter.com/w99AztT6Kd — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

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Ескалация на войната

По-рано Володимир Зеленски съобщи, че Кремъл проучва няколко варианта за по-нататъшна ескалация на войната, включително евентуалното използване на беларуска територия. Държавната гранична служба отбеляза, че цялата 1085-километрова украинско-беларуска граница е под постоянно наблюдение и се извършват укрепителни работи.

В същото време Беларус многократно участва в съвместни учения с Русия за ядрени оръжия. Освен това Минск редовно съобщава за предполагаеми нарушения на въздушното си пространство от украински дронове.

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Експерти от Института за изследване на войната не са открили никакви признаци на подготовка за нова сухопътна офанзива срещу Украйна от беларуска територия. Русия обаче може да продължи да използва беларуския маршрут, за да нанася удари срещу Западна Украйна.

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