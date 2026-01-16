Татяна Тузова, известна повече като "Руската Барби", а иначе изявяваща се като блогърка и певица, е получила медал "300 години М. В. Ломоносов" от Руския съюз на офицерите от запаса. Причината - подкрепяла активно със своите участия "специалната военна операция" или казано на човешки език кървавата завоевателна война на Руската федерация срещу Украйна. За наградата съобщиха както тя самата, така и Анатолий Журавльов, първи заместник-председател на Управителния съвет на съюза на офицерите.

Тузова притежава колекция от 12 000 кукли "Барби", оценена на около 200 милиона рубли. Освен музикалните си участия, тя е и собственичка на школа за модели, печелила е конкурса за красота "Мис Звезда на Русия" през 2018 г. В момента тя има пети по ред брак - с Олег Шадски, известен като лечител и вертебролог.

