Любопитно:

Гордостта на Русия: Руската Барби получи медал за принос към "специалната военна операция" (ВИДЕА)

16 януари 2026, 11:05 часа 399 прочитания 0 коментара
Гордостта на Русия: Руската Барби получи медал за принос към "специалната военна операция" (ВИДЕА)

Татяна Тузова, известна повече като "Руската Барби", а иначе изявяваща се като блогърка и певица, е получила медал "300 години М. В. Ломоносов" от Руския съюз на офицерите от запаса. Причината - подкрепяла активно със своите участия "специалната военна операция" или казано на човешки език кървавата завоевателна война на Руската федерация срещу Украйна. За наградата съобщиха както тя самата, така и Анатолий Журавльов, първи заместник-председател на Управителния съвет на съюза на офицерите.

Тузова притежава колекция от 12 000 кукли "Барби", оценена на около 200 милиона рубли. Освен музикалните си участия, тя е и собственичка на школа за модели, печелила е конкурса за красота "Мис Звезда на Русия" през 2018 г. В момента тя има пети по ред брак - с Олег Шадски, известен като лечител и вертебролог. 

Още: Путин обеща да каже нещо грандиозно, но както винаги се получи само "бла-бла-бла" (СНИМКИ)

 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Барби Русия кукла Барби война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес