06 март 2026, 10:26 часа 548 прочитания 0 коментара
Орбан прекрачи границата: Похити украинско злато и задържа за заложници 7 банкови служители

На 5 март 2026 г. в Будапеща унгарските власти са задържали два бронирани автомобила на украинската държавна банка "Ощадбанк", които са превозвали пари и злато от "Райфайзен банк" в Украйна. Конвоят е бил спрян докато е преминавал транзит през Унгария. От пресслужбата на "Ощадбанк" заявиха, че превозът е бил рутинен трансфер между банки на пари и ценности и е извършен според европейските митнически и транзитни правила.

Будапеща е задържала 7 служители на инкасаторския екип на банката. 

Според украинските власти са били превозвани приблизително: 40 млн. долара, 35 млн. евро, около 9 кг злато - цялата стойност на задържаното възлиза на около 80 млн. долара.

Случаят е скандален, а украинският външен министър Андрий Сибиха остро окачестви случилото се като "вземане на заложници" и "кражба" на парите.

"Днес в Будапеща унгарските власти са взели за заложници седем украински граждани. Причините за това, както и здравословното им състояние и възможността за контакт с тях, остават неизвестни", написа Сибиха в социалната мрежа Х.

"По същество говорим за това, че Унгария взема заложници и краде пари. Ако това е "силата", за която г-н Орбан говори днес, това е силата на престъпна банда. Това е държавен тероризъм и рекет", пише още Сибиха. Още: Орбан: Ще принудя със сила Украйна да пусне руския газ по тръбопровода "Дружба“

Украйна е изпратила официална нота, с която изисква незабавното освобождаване на нейните граждани. 

Киев ще поиска оценка от ЕС и дипломатическа намеса.

Силното напрежение и влошаването на отношенията между Унгария и Украйна идва в последния месец заради спрения транзит на руски газ през тръбопровода "Дружба". Причината са нанесените щети върху съоръжението при масирана руска атака и необходимостта от ремонт. Унгария не приема обяснението на Киев и го държи отговорен за случилото се, отделно Орбан, притеснен, че може да се раздели с поста при предстоящите избори, обвинява Украйна в политическа намеса.

 

Елена Страхилова
