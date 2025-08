Готви ли се за нова офанзива: Русия порази ключов мост в Херсон (ВИДЕО)

Руските сили започнаха серия от удари по мост в Херсон, който е използван за снабдяване от украинските войски. Първите бомби паднаха вчера, повреждайки конструкцията, а днес последва нова вълна. Пълният обхват на разрушенията все още не е ясен. На фона на атаките властите обявиха евакуация от няколко района на града. Съобщава се също за прекъсвания на водо- и електроснабдяването.

😡 Russia strikes Kherson — bridge hit by glide bombs. Preparing for a new offensive?



Russian forces have launched a series of strikes on a bridge in Kherson used to supply Ukrainian troops. The first glide bombs (FABs) landed yesterday, damaging the structure — and today… https://t.co/dsH9PrGWpC pic.twitter.com/OwJJ2BGTbU