Готви се роля на гарант за България относно Украйна. Времето изтича: Сигнали и за Путин, и за Зеленски (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма значим прогрес и след втория кръг на преговори между руската и американската делегация в Саудитска Арабия. Това заяви Григорий Карасин, едно от новите лица от руска страна в дипломатическите усилия войната в Украйна да намери край, предаде The Moscow Times. Основният въпрос си остава – какъв край? Пробив няма, възможност има – наивно щеше да е някой да очаква бързо развитие, добавя Карасин: Кои са Сергей Беседа и Григорий Карасин - избраните от Кремъл да преговарят със САЩ в Рияд?

Според Карасин, американците представили предложения, неприемливи за Русия, но после разбрали, че срещу тях имало "цивилизовани, разумни събеседници". Съответно, атмосферата се подобрила. Обаче Карасин не очаква резултат от разговорите между Русия и САЩ поне до края на 2025 година, а и по-нататък!

Всичко това напълно съвпада с предишен анализ на The Moscow Times – Путин протака и протака, за да се опита да спечели колкото се може повече в Украйна преди решителния момент в преговорите да настъпи: Примирие и мир в Украйна: Целите, стратегията и вариантите на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Андрий Билецки, основателят на полка "Азов" и сега командващ Трета щурмова брига, която отдавна стана пълноправна част от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като се роди именно от "Азов", е на същото мнение. Според него, Русия вече не търси един голям пробив, с който да срине фронта, а опитва и ще опита да изтощи ВСУ до такава степен навсякъде, че да предизвика колапс на фронтовата линия. Може с хиляди малки пробиви навсякъде те да се мъчат да предизвикат такова отслабване на украинската армия, че да не може да се възстановим, поясни Билецки:

❗️ Russia's main strategy may now be to exhaust Ukraine’s forces across the entire frontline rather than achieve operational successes, says 3rd Army Corps commander Biletskyi. The goal: wear down Ukraine militarily & morally to force capitulation or collapse the front. pic.twitter.com/jsjbcXBCQb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2025

На този фон, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) подчертава, че за по-важното за момента примирие в Черно море от гледна точка на Путин потенциални наблюдатели за спазването на условията може да са САЩ, Великобритания, Франция, Румъния и България. ISW цитира украинския президент Володимир Зеленски по темата. Зеленски обаче подчерта, че всички посочени страни ще проведат вътрешни консултации, както и консултации помежду си, за да оценят доколко са готови да бъдат наблюдатели и гаранти. Именно примирието в Черно море се използва като платформа за прокарване на искания от Путин, твърди Bloomberg, като посочва, че от руска страна вече има настояване пред САЩ "Роселкохлозбанк" да бъде включена пак в SWIFT, за да се улесни достъпът на руски селскостопански продукти и торове до световните пазари – Още: Желязков предложи решение за безопасност в Черно море (СНИМКА)

Колко време има, докато повече не може да се воюва?

Че целта на руския диктатор е да стигне до обезличаване и срив на НАТО повтори нова разузнавателна служба – германската (BND). Според нея, до края на десетилетието Русия ще е готова да отприщи конвенционални военни действия срещу страна-член на НАТО, най-вероятно ограничени. Ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов и заместникът му Вадим Скибицки вече публично дадоха оценка, че за да се случи това, Русия ще трябва да намери решение на войната до 2026 година. Защо? Разузнавателни данни на ГУР сочат, че това е доктриналната стратегия на Кремъл – задължително решаване на украинския въпрос от военна гледна точка до 2026 година, иначе няма да има шанс за Русия пак да тръгне по пътя на империите и да стане световна суперсила. Пред AP украински официални лица коментираха, че Русия се готви за нова офанзива и то на много участъци на фронта, а дипломати от Г-7 се съгласиха с тази оценка – Володимир Зеленски вече предупреди за такава опасност за област Суми, за Харковска и Запорожка области: Буданов: Русия спира в края на 2025 г., защото няма сили. Данни за украинските оръжия (ВИДЕО)

A beaten-down, tearful Russian thought he’d go fight in Ukraine and life would be great, but harsh reality shattered his fantasies. Russian command quickly snapped him back to the grim spirit of their army, showing him his worthless place in the Russian world. pic.twitter.com/26iqZLrsbI — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2025

Още един знак, че украинските оценки за времевия прозорец на Путин не са далеч от истината даде руският бизнес ежедневник "Комерсант". Съгласно материал на медията, през януари и февруари 2025 година добивът на газ в Руската федерация е намалял съответно 3% и 11% на годишна база! Важният знак в целия материал – една от причините е свиването на индустриалното потребление, т.е. намалява производството в енергоемкики индустрии – производство на стомана, на строителни материали, химическа индустрия. Това вече почва да прилича на тенденция – високите лихви в Русия са непосилни за структороопределящи сектори и ако има достатъчно натиск в тази посока, запазване на санкции и повече добив на петрол и газ от САЩ, не е далеч моментът, в който затрудненията на руската икономика ще станат много видими.

Същевременно, Международният валутен фонд (МВФ) даде прогноза, че войната в Украйна ще приключи до 2025 година. МВФ занижи и прогнозата си за развитието на украинската икономика – предвижда около 2-3% ръст, защото има спад в износа на украинска стомана и ръст във вноса на въглища заради затварянето на Покровската въглищна мина. През 2026 година вече МВФ чака 4,5% ръст на БВП в Украйна, а през 2027 година – 4,8%. "Меката зима и по-бързите ремонти помогнаха за ситуацият ас тока, и икономиката остава като цяло устойчива въпреки продължаващите атаки срещу цивилни обекти и критична инфраструктура. Очаква се растежът да се забави тази година поради недостиг на работната ръка и щетите върху газовата и друга инфраструктура. Инфлацията е над прогнозите и докато очакванията остават като цяло стабилни, трябва да внимава", посочва МВФ: Руското настъпление принуждава Украйна да затвори ключова въглищна мина: Какви ще са последиците?

Съветникът на Володимир Зеленски по стратегическите въпроси Олександър Камишин коментира, че потенциално Украйна може да прави по 5 000 000 FPV дрона годишно. Има 150 производители, а 85% от щетите на фронта се нанасят от такива дронове, поясни той. "Доближаваме се до точката, в която половината от това, с което воюваме на фронта, се произвежда в Украйна", подчерта Камишин, цитиран от украинското издание на Forbes.

Правотата на думите му косвено потвърди Олег Царьов, украинският колаборационист, който сега живее в Русия. "Украинците намериха начин да не загубят войната. Те се оградиха със стена от дронове", заяви Царьов:

Collaborator Tsaryov whines on Russian TV that Russian fighters can’t see Ukrainians because the latter have built a "death wall" with drones. pic.twitter.com/8gRRo4xcol — WarTranslated (@wartranslated) March 29, 2025

Същевременно германският таблоид "Билд" коментира, че по отношение на ударните дронове като "Шахед", руснаците са променили тактиката и са ги модернизирали. Сега те атакуват от по-голяма височина и по този начин затрудняват украинската ПВО, по-често я пробиват, гласи германската оценка. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" добавя, че дроновете сега летят от различни посоки и удрят един след друг по няколко предварително зададени като цели обекта. А украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, описва по-трудна ситуация за украинците относно FPV дроновете с оптични кабели – той съветва всяко подразделение да направи организация с украински производители за изглаждане на проблемите, като решението е войниците сами да си правят оптичните кабели, но в сътрудничество и със съвети на производители - Още: Терорът на Путин не спира: Руски дронове убиха и раниха хора в Харков (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов пик в руската военна активност в Украйна ясно показва, че говоренето за примирие от страна на Кремъл не е нищо повече от измама. Цели 223 руски пехотни атаки са станали факт за денонощието на 29 март – с 40 повече на дневна база. Руската армия е използвала 153 управляеми авиобомби т.е. 26 по-малко на дневна база. 23 от тези бомби са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел се увеличава леко – над 6000 изстреляни снаряда т.е. с около 100 повече на дневна база. Руснаците са използвали 2745 FPV дрона т.е. с около 100 по-малко на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление безспорно е Покровското – цели 93 руски пехотни атаки са спрени там по украински данни. Още 15 са отбити в намиращото се на юг Новопавловско направление, при селата Константинопол и Скудно, в посока Розлив. Руската армия още не може да пробие Константинопол и да прекъсне магистралата Запорожие – Донецк. Украинският военен телеграм канал "Офицер+" обаче предупреждава, че по-голямата част от Розлив вече е под руски контрол, а това директно се отразява на защитата на Константинопол (КАРТА). Розлив се намира северно от Велика Новоселка, най-югозападната точка на Донецка област, която руснаците вече превзеха. В Курска област са спрени цели 31 руски пехотни атаки, но руското военно министерство твърди, че е превзето село Веселовка в област Суми. В Белгородска област обаче ISW цитира геолокализирани видеокадри за украински напредък в източната част на Поповка. 23 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, 19 – в Торецкото, 13 – в Краматорското направление, където руснаците вече се мъчат да заобиколят Часов Яр с поглед към Константиновка.

🇺🇦 Ukrainian forces from the 72nd, 59th, 35th, and 414th brigades successfully repelled a major Russian assault in the Donetsk region, inflicting heavy losses—59 troops (26 KIA), 5 destroyed vehicles, and 71 drones neutralized by electronic warfare. pic.twitter.com/yYVX2k9LpZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2025

A Ukrainian airstrike on a Russian command post in occupied Velyka Novosilka. Presumably AASM Hammer guided bombs. pic.twitter.com/2pTTp0Duv4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2025

За Покровското направление, ISW публикува геолокализирани кадри от украински напредък западно от село Шевченко, както и руски напредък югозападно от Котляровка т.е. на около 3-4 километра от границата с Днепропетровска област. Говорителят на украинското командване майор Виктор Трехубов коментира, че руските сили са се възстановили след временна оперативна пауза в Покровското направление. Има данни за значителни руски подкрепления в района на Селидово, югоизточно от Покровск. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче пише, че украинците провеждат контраатаки. Възможно е подкрепления за руснаците да идват от Курска област, но според ISW това няма да стане, ако руското военно командване иска да организира и проведе истински значим пробив в област Суми, от Курска област. Руснаците обаче може и да опитват да достигнат до позиции, от които с артилерия да стрелят по Суми и Харков т.е. на около 30-40 километра северно от двата града, което няма да изисква такива ресурси, каквито операции по достигане и евентуално превземане на самите градове.

Руската армия продължава да хвърля в огъня сериозни ресурси, които горят (ВИДЕО, 18+ на руска атака с техника в Лиманското направление и загуби на 2 бронирани машини, 10 леки превозни средства, 2 бъгита, 31 мотора - може да се гледа от потребители на мрежата "Х", логнати в профила си). Отделно, южно от Купянск, при село Лозова, са унищожени 12 руски бронирани превозни средства и 1 танк при опит за атака:

Още: Нови данни за огромен брой убити руски войници, дадоха на Тръмп хитър план за натиск спрямо Путин (ОБЗОР-ВИДЕО)

A Russian tank near Kupyansk turned into a fireworks display, courtesy of the operators of the 77th Airmobile Brigade. pic.twitter.com/ZohFZF5bEU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2025

"Два майора" отчита боеве за Тарасовка в Торецкото направление, а ISW отбелязва леки руски напредъци в западните покрайнини на Торецк. Руският канал вече казва и, че в Ореховското направление руските десантчици достигат прословутия път от Степово към Орехов, като без подкрепа с видеокадри твърди, че били превзети изцяло Степово, Мало Щербаки и Щербаки. Какво точно се случва там като по-голяма картина, припомнете си украински военен анализ в този материал: В САЩ видяха провал с миротворците, Русия заплаши НАТО (ОБЗОР – ВИДЕО)