GPS: Ще предизвика ли Русия катастрофа с граждански полет над Атлантика?

Акаунт в социалната мрежа X, специализиран в анализи на открити източници и сигнално разузнаване (OSINT и SIGINT), публикува на 19 юни съобщения за въздушния трафик, за които се твърди, че са от Океанския контрол на Шануик. Той наблюдава международната зона на въздушното пространство, обхващаща североизточната част на Атлантическия океан между западното крайбрежие на Шотландия и Ирландия до югозападното крайбрежие на Исландия. В комуникацията се посочва, че самолет, летящ между испанската столица Мадрид и канадския град Торонто, не е могъл да се издигне на по-голяма височина поради очевидно заглушаване на GPS. Това заглушаване е засегнало други въздухоплавателни средства, движещи се по-нависоко.

Thanks @thebaldgeek



THAT IS THE FIRST I HAVE HEARD OF GPS JAMMING ON THE ATLANTIC ROUTE



I SPOKE WITH THE ATC SUPERVISOR AT SHANWICK. HE SAID YOU ARE UNABLE HIGHER DUE TO TRAFFIC BECAUSE THE TRAFFIC ABOVE YOU PREVIOUSLY EXPERIENCED JAMMING&THEY ARE OPERATING IN A DEGRADED MODE https://t.co/q6rxLCJw2S pic.twitter.com/hXvw8S7JvL