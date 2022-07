Граничар от Беларус избяга под обстрела на колегите си, за да се присъедини към украинската армия

Той разказа, че наскоро отряд на едно от подразделенията на Волинската гранична служба е задържал мъж без документи. Той е преминал незаконно границата на Украйна, като се е придвижил от Беларус. "Задържаният каза, че е беларуски граничар и служи в Брестката гранична група. Той отбеляза, че е дръзнал да наруши правилата, за да се присъедини към украинските отбранителни сили във войната срещу руския агресор", каза Демченко.

‼️State Border Service of #Ukraine claims that Belarusian border guard illegally crossed the border in order to fight on the Ukrainian side.



The man intended to leave with a friend, but Belarusian border guards opened fire, and only he could cross the border.

