Провалът на Тръмп за Конгреса може да донесе още пари и оръжия за Украйна. Там и в Крим токът е кът (ОБЗОР - ВИДЕО)

След гръмкия успех, с който си върнаха мнозинството и в двете камари на Конгреса, демократите може да започнат отново да оказват директна безвъзмездна и на изгоден кредит помощ на Украйна. Това съобщава агенция Reuters.

Новият Конгрес ще встъпи в длъжност от началото на януари, 2027 година. А настроенията да се помага на Украйна са силни в Демократичната партия, но също и немалко републиканци подкрепят тази линия. А това може да стигне за мнозинство в Конгреса от поне 2/3 и по този начин американският президент Доналд Тръмп няма да може да наложи вето. Републиканска подкрепа може да се очаква, защото сега вече ще трябват първо доста по-малко гласове от тях за мнозинство над ветото на Тръмп и второ: защото има достатъчно републиканци, които са бесни на президента на САЩ за упадъка на партията. Още преди изборите, вътрешна анкета на Reuters/Ispsos за настроенията сред републиканците показа, че само 47% от републиканците, които не са част от MAGA, движението на Тръмп, подкрепят държавния глава на САЩ – ОЩЕ: Ще си научат ли републиканците урока от загубата? Едва ли

Украинският президент Володимир Зеленски също гледа с надежда на такава перспектива – той подчерта, че демократите говорят ясно за оказване на помощ на Украйна и че изглежда може да има и достатъчно републиканска подкрепа. А The Wall Street Journal публикува материал, в който на база източници от Белия дом разказва, че сега Тръмп ще се съсредоточи повече във външната политика, в последните 2 години от мандата си, защото ще има много спирачки на вътрешна сцена и защото вече губи интерес към вътрешните проблеми в САЩ – той иска да остави запомнящо се наследство в глобален мащаб:

Zelensky: We have bipartisan support, support from both parties. I am also grateful to the Republicans. But the Democrats speak very clearly about supporting Ukraine and providing assistance to Ukraine. They talk about restoring ties between the U.S. and Europe, which have been somewhat lost in recent years. And that is very important to us. — Clash Report (@clashreport) November 5, 2026

Загубата на Тръмп обаче изправи на нокти Кремъл – говорителят на Путин Дмитрий Песков изрично каза, че мандатът на Тръмп не е свършил и че "ние искрено разчитаме, че той ще продължи с усилията за постигане на мир", по въпроса имало "развития". Колко успешно Тръмп постига мир в Украйна си личи всеки ден 2 години след предизборната му кампания и заканите, че ще спре войната за 24 часа:

🚨 Panic in the Kremlin after a major defeat for Republicans Peskov hopes the US midterm election results won't affect Trump's "peace efforts." But Moscow is unlikely to be too worried about the possible end of humanitarian efforts or talks about a "ceasefire." The real problem could be deals with Putin becoming harder to make. And that would be a much bigger problem for the Kremlin. — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026

Междувременно, The Wall Street Journal обърна внимание и как НАТО ще противодейства на Русия при състояние на конвенционална война. Стратегията вече беше коментирана публично от генерал Алексъс Гринкевич, който е командващ на съюзническите сили на Алианса в Европа. По същество – ще има прецизни далекобойни удари на руска територия срещу командване, логистика и активи, които са жизненоважни за евентуално настъпили на територия на НАТО руски военни части. Плановете са предназначени да засилят възпирането, а не да организират предстояща атака на Алианса срещу Русия - ОЩЕ:

Германският външен министър Йохан Вадефул за пореден път повтори, че ако Западът позволи на Русия да завладее Украйна, това значи заличаване на международното право и ред, установени след Втората световна война и връщане на закона на по-силния в международните отношения. Ще създадем прецедент и никой не знае докъде ще стигне това, каза той – тоест, след като за Путин може, защо и други диктатори и авторитарни лидери да не тръгнат да прекрояват граници с армиите си. "На правилната страна сме. На страната на тези, които бяха нападнати. На страната на правото", подчерта Ваделфул:

German Foreign Minister Wadephul: If we allowed Russia to win a war of conquest in violation of every principle of law, it would set a precedent, and nobody would know where it would stop. We are on the right side. We are on the side of those who have been attacked. We are on the side of the law. — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

На този фон е направо комично как издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин обяснява, че "Русия никога не е заплашвала и не заплашва никого". И още – че неговият режим е радетел за сътрудничество. С уточнение – тези, които не са готови да следват неговия пример за сътрудничество, ще си коригират поведението, няма да търсят конфронтация, а напротив: ще се стремят към сътрудничество с Русия – ОЩЕ: Путин: Русия не заплашва - само задължително да ни сътрудничите (ВИДЕО)

No, this is not a joke! Putin claims Russia has never threatened anyone — and never does — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026

Токът – сериозното оръжие във войната

Предвид периодичните масирани руски комбинирани въздушни атаки с дронове и ракети плюс липсата на достатъчно ракети-прехващачи за ПВО специално срещу руските балистични ракети, ситуацията с тока в Украйна става все по-трудна. След последната засега такава руска масирана атака, зам.-енергийният украински министър Артьом Некрасов каза, че украинските ядрени централи са намалили производството на ток. Основната причина – Русия цели ел. подстанции, важни за преразпределението на произведения от украинските АЕЦ ток. Съответно, има авариен режим на подаване на електричество в много региони в Украйна, въведен е съответният график – най-големите са Киев и Харков, като в украинската столица и областта ситуацията е най-тежка. Най-големият украински оператор на ТЕЦ-ове ДТЕК публикува снимки от три свои електроцентрали след руската атака отпреди две денонощия – те са спрели работа:

Ukraine's nuclear power plants have reduced electricity generation following Russian attacks on the power grid, First Deputy Energy Minister Artem Nekrasov says. The situation is most severe in Kyiv and the surrounding region, while emergency power cuts are in effect in Kharkiv region. Outages have been recorded in six regions. Most of Ukraine is under scheduled hourly blackouts, with additional electricity consumption restrictions for industrial users. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2026

Киевският общински съветник Людминал Ковалевска се оплака, че в украинската столица почти не се е работило за допълнителна защита на електроенергийни съоръжения. Над 20 часа няма ток не само заради руснаците, а защото не се подготвихме, е нейната теза. Отделно има проблеми и с водоподаването – защото и за тази услуга трябва електричество в много случаи, за работа на помпи. Наскоро кметът на Киев Виталий Кличко се оплака и попита за какво са отишли много пари, предвидени за защита. Само че сега има въпроси и към него в социалните мрежи, в стил ти какво направи, когато трябваше и беше време да се работи – ОЩЕ: Кличко към правителството на Украйна: Къде са милиардите? Къде е ПВО? (ВИДЕО)

В окупирания от руснаците Крим обаче нещата са още по-зле – назначеният от руската окупационна власт т.нар. губернатор на полуострова Сергей Аксьонов обяви в официалния си канал в Телеграм, че всички училища са в принудителна ваканция поне до 9 ноември заради липса на ток. Общинските администрации самостоятелно определят работното време на детските градини, в зависимост от текущата ситуация, добави той. Украинският мониторингов канал "Кримски вятър" се подиграва, че движението на градския транспорт и влаковете на ток е възстановено, обаче всъщност няма електричество и никой не се движи. Освен това, "Крименерго" предупреди в официалния си канал в Телеграм, че ток ще има само ако е технологично възможно – навсякъде в Крим, т.е. дори няма постоянен график кога би имало и кога не. "Кримски вятър" прилага още данни за тока на полуострова – в Севастопол има режим, в Джанкой има режим, вода в Черноморски район има само заради черпене на резерви, в Красногвардейски район има режим на тока, във Феодосия – също. Има данни, че тази нощ Украйна е ударила с дронове и ракети по Гвардейско, Севастопол, Керч, Евпатория, а почти цялата нощ Кримският мост е бил затворен за движение, личи от официалния канал в Телеграм на съоръжението:

In the temporarily occupied Crimea, power has gone out in some parts of the region. https://t.co/DbJ9o4HlVV — WarTranslated (@wartranslated) November 4, 2026

Дроновете – оръжието на модерната война

Безспорно е – огромните щети във войната в Украйна се нанасят вече от различни видове дронове. Ето и няколко примера, включително и за някои използвани за удари тактики, като например спящи безпилотни системи, заели удобна позиция и чакащи да бъдат активирани, когато целта е, така да се каже, на линия и фиксирана. Украинският военен телеграм канал "Офицер" публикува интересна информация – по украински пример със Силите за специални операции с безпилотни системи, водени от Роберт Бровди-Мадяр, Русия се мъчи да създаде повече части с оператори на дронове и изтегля за целта най-елитните си кадри в това отношение, от звеното "Рубикон". Това обаче, според украинския канал, повече пречи – защото се обособяват части с прекалено малко експерти и прекалено много буквално аматьори:

Russian ambush drones are being positioned on high-voltage power lines in Ukraine, making road travel increasingly dangerous. Presidential adviser Serhii "Flash" says the drones can remain in place and wait for passing vehicles before attacking. #Ukraine https://t.co/VKV27IrAId — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2026

Ukraine’s 1st Separate Unmanned Systems Center has described the work behind its deep-strike missions against targets far behind Russian lines. The unit says each operation requires intelligence, data analysis, detailed planning, complex logistics and coordination among dozens of specialists from different units. Working with other Ukrainian Defense Forces units, it says it targets Russian critical infrastructure to weaken Russia’s economy and ability to sustain the war. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2026

Ukrainian Yak-52s are hunting Russian attack and reconnaissance drones over Odesa region. The light aircraft have no mounted guns, so a crew member in the instructor's seat fires small arms through the open cockpit canopy. Footage from the 11th Kherson Army Aviation Brigade. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2026

Заради украинските далекобойни дронове само през октомври в Русия са отменени или забавени около 34 000 полета. Това са буквално неизброими преки и косвени щети за руската икономика:

🔶 FIGURE OF THE DAY 34,000 — the number of flights delayed or cancelled at Russian airports in October. The video is for illustrative purposes and shows Russians struggling with flight disruptions beyond just October. — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 4 ноември е имало 184 бойни сблъсъка спрямо 208 на 3 ноември. Руснаците са хвърлили 289 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 47 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2449 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 7045 FPV дрона, което е с около 100 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

17 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за последните 24 часа в Покровското направление. Само 10 са отчетени на североизток от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. "В сектора Дружковка руските въоръжени сили отблъскват контраатаки на украинските сили в покрайнините на Константиновка", признава популярният Z-канал "Рибар" в дневния си обзор. 9 руски пехотни атаки са отбити в направлението при Гуляйполе, Запорожка област – там основната цел на руснаците е да разширят фронта на запад. Не е имало обаче нито една руска пехотна атака за последните 24 часа в Купянското направление, в Краматорското направление, в Олександриевското направление (южно от Покровск и северно от Гуляйполе), както и в Ореховското направление, западно от Гуляйполе.

Украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ, посветен точно на Ореховското направление и на руските действия при река Днепър. Става въпрос за 58-ма общовойскова руска армия. Основните ѝ цели са превземане на град Орехов и напредък от там, както и по река Днепър, към големия областен украински град Запорожие. 58-ма армия разчита рано или късно на помощ откъм Гуляйполе, от Пета общовойскова руска армия и от 35-та общовойскова руска армия. Само че Машовец е категоричен – досега нито Орехов е обкръжен, нито в града има натрупване на повече руски войници чрез операции по инфилтрация, нито руски части са успели пак да тръгнат от юг на север по поречието на Днепър. Загова и украинският анализатор очаква да бъдат пратени подкрепления за 58-ма армия, той сочи части от 47-ма мотострелкова дивизия, 104-та руска бригада със специално предназначение или от 98-ма въздушно-десантна дивизия на руската армия. Машовец казва още: украинските части отново успяха значително да намалят присъствието на руската пехота директно в Мала Токмачка. Там има само 2 малки руски пехотни групи - едната в мазетата на разрушен държавен затвор, другата в няколко сгради в района на разрушения местен клон на "Нова поща". В Орехов, по данни на Машовец, има едва 5-6 руски войници на позиция в югоизточните покрайнини на града, откъм Новоданиловка. Новоандреевка и Новопавловка, западно от Орехов, са още под украински контрол, въпреки честите руски атаки откъм Мали Щербаки, Несторянка и Новоандреевка. За месец боеве руски части са напреднали с 2,8 километра север-североизток от Мали Щербаки и Несторянка, заявява украинският военен експерт. "На Запорожкия фронт врагът не само е удържал Орехов, но и провежда контраатаки в Мала Токмачка и Новоданиловка", признава също и "Рибар". А при Степногорск т.е. до река Днепър Машовец отчита, че руски части са понапреднали с 2 километра източно от самото населено място, където имат позиции само в южната му част, квартал "Висотки", както и в южната част на село Приморско. Тук явно целта е руснаците да обкръжат по фланговете Степногорск, за да го превземат.

Машовец прави интересно заключение – изглежда руското военно командване хвърля приблизително равен брой войници и ресурси, за да успее да пробие и превземе хем агломерацията Славянск-Краматорск в Донецка област, хем областния град Запорожие. Шансовете да се провалят и на двете места растат „поради специфичната липса на сили в решаващ момент във всяко от тези направления“, смята той.

ОЩЕ: И Лавров, и Зеленски низвергнаха Тръмп за Украйна. Русия удря по парите на Украйна, но свършва своите (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 2 управляеми авиационни ракети Х-35 и 128 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 65 от дроновете са били реактивни. Свалени са 105 дрона, удари от останалите е имало на 18 места, а на още 9 са паднали отломки, съобщават украинските ВВС - ОЩЕ: Украинските дронове рушат: Пак гори Рязанската рафинерия, складова база на Wildberries - също (ВИДЕО)