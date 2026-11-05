НОИ за спирането на пенсии на "хиляди българи в чужбина": Има 3 години давност

Правото на пенсия не се губи - ако подаването на "декларация живот" закъснее, изплащането се възобновява от датата на спирането, в рамките на тригодишната давност. Това не е нещо ново. Същият подход беше приложен и миналата година. Съобщението е на НОИ във връзка с медийни спекулации.

Става въпрос за декларация, с която имащният право да получи пенсия от България, удостоверява, че е още жив. До 31 декември 2026 г. "декларация живот" трябва да подадат пенсионерите, които живеят в държава извън Европейския съюз, с която България не прилага международен договор за социална сигурност.

За пенсионерите в държавите от ЕС (с изключение на Германия, за която има отделен ред), Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Великобритания, както и в Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис нищо не се променя. Те подават декларация както досега: веднъж годишно, ако получават пенсията си по сметка в България; на всеки три месеца, ако я получават ежемесечно по сметка в чужбина.

Още: Всеки втори лев за пенсии и помощи идва от данъците ни

Пенсионерите, които получават българската си пенсия в Турция чрез SGK, подават декларация през януари и юли.

Декларацията не изисква пътуване до България. Тя се заверява в консулство или друг официален орган в държавата по местоживеене и се изпраща по пощата, чрез пълномощник или електронно чрез Услуга 52 с КЕП или ПИК на НОИ.

"Декларация живот" не е нова и непозната процедура – пенсионерите в чужбина я познават от години. Молим за коректно интерпретиране на фактите, за да не бъдат подвеждани съзнателно читателите. Заглавия като "спират пенсиите" тревожат излишно хиляди хора, за които нищо не се променя", посочват от НОИ.

Още: Министерството на финансите отговори на скандала с втория пенсионен стълб