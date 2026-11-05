Франция се готви за нова стачка – този път за по-високи заплати

Френските синдикати призоваха за нови демонстрации днес с искане за по-високи заплати и срещу съкращаването на социалните разходи. В общата стачка се очаква да участват няколкостотин хиляди души, включително служителите в обществения сектор. Все още не е ясно доколко ще бъде затруднено пътуването до Франция и вътре в страната.

Държавният железопътен оператор SNCF очаква само незначителни нарушения на движението на влаковете на дълги разстояния, съобщават медии. Още не е ясно дали обявената от авиодиспечерите стачка ще доведе до сериозни затруднения във въздушния трафик. Парижкото метро се очаква да работи по обичайния график.

Движението на „жълтите жилетки“, както и ученически и студентски организации подкрепиха призива за протести.

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Междувременно правителството се опитва да постигне компромис с протестиращите. Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви пред френска телевизия, че правителството проучва доколко минималната работна заплата може да бъде увеличена допълнително над вече предвиденото повишение през януари 2027 година.

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