Туризъм и любов: Финландия кани необвързани чужденци да я посетят безплатно

Най-щастливата страна в света влиза в ролята на сватовник, докато рекламира туристически продукт. Финландия кани необвързани чужденци на безплатно пътуване като част от нов проект.

Финландският борд по туризъм Visit Finland стартира кампания, наречена "Финландска вечеря със среща" (Finnish Dinner Date), която представлява точно това, което подсказва името ѝ.

Страната кани 16 необвързани възрастни от цял ​​свят на 4-дневно пътуване, изцяло покрито от организаторите, което ще се проведе в периода между 9 и 19 февруари 2027 г. Пътуването включва самолетни билети (отиване и връщане), настаняване, храна и специално подготвена програма, включваща посещения на сауна, разглеждане на забележителности и събиране на горски дарове (гъби, плодове и др.).

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Основният акцент в преживяването е групова вечеря за запознанства „на сляпо“. Осем чуждестранни гости ще бъдат разпределени в Хелзинки или Тампере, където ще седнат на една маса с двама местни необвързани финландци.

Visit Finland има за цел да запознае международните пътешественици с кулинарната сцена на Финландия. Въпреки че страната е обявявана за най-щастливата в света в продължение на 9 поредни години, нейната кухня не е получила толкова международно внимание, колкото тази на нейните скандинавски съседи. Visit Finland се надява, че малко романтика може да промени това.

Източник: Getty Images

Менютата за вечерите са специално създадени от водещи финландски готвачи и включват регионални продукти като дива риба, горски плодове и гъби, събрани сред природата. Кампанията е вдъхновена от една реална финландска тенденция, наречена *sinkkukori* („кошница за необвързани“) - в някои супермаркети хората използват розови кошници, за да покажат по дискретен начин, че са необвързани и отворени за нови запознанства.

Как да кандидатствате

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За да кандидатствате, трябва да сте необвързани, на възраст поне 18 години и да не живеете във Финландия. Необходимо е да запишете кратко видео на английски език, в което отговаряте на въпроса: „Какво бихте сервирали на вечеря със среща и защо?“. След това публикувайте видеото публично в Instagram, TikTok или YouTube, като използвате хаштага #FinnishDinnerDate и отбележите официалния профил на Visit Finland. Накрая изпратете връзката към видеото чрез официалния формуляр за кандидатстване на уебсайта на кампанията. Крайният срок за подаване на кандидатури е 10 ноември 2026 г. в 11:59 ч. (финландско време), а имената на 16-те избрани участници ще бъдат обявени на 1 декември.

От Visit Finland уточняват, че това не е официална услуга за запознанства и няма гаранция, че ще откриете любовта. Целта е туристите да се запознаят с финландската кухня, която според туристическия борд е една от най-недооценените кулинарни култури в Европа, и същевременно да им се даде възможност да общуват с местни жители в непринудена и споделена атмосфера.